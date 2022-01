Tennis

Australian Open, Berrettini su Djokovic: "In difficoltà per la situazione, ma penso al mio slam"

Australian Open - Matteo Berrettini, intervistato da Eurosport, si esprime in maniera molto delicata sulla vicenda. "E' difficile esprimere un'opinione, ci sono troppe questioni in ballo. Novak non è in una situazione semplice, ma capisco anche gli australiani. Io posso solo dire che sono vaccinato e che penso al mio slam".

00:00:52, 39 minuti fa