Rafael Nadal ha perso quattro chilogrammi durante e dopo la partita vinta ieri contro Denis Shapovalov. Questo è quello che ha raccontato il suo allenatore Carlos Moya in un’intervista concessa a Cadena Cope. Il tecnico è stato molto chiaro: “Ha perso quattro chili, la disidratazione è stata enorme. Ha avuto un colpo di calore dopo un’ora e mezza: strano, perché fino a quel momento aveva fatto tutto bene. Ha vinto un set contro un giocatore che stava meglio di lui: gli errori di Shapovalov e la forza mentale di Rafa si sono incontrati".

Si riprende presto dal colpo di calore, avrà anche una giornata in più di riposo prima della semifinale. A essere onesto neanche nello scenario più ottimista pensavo che sarebbe arrivato in semifinale“. Il mancino di Manacor tornerà in campo venerdì 28 gennaio per fronteggiare il nostro Matteo Berrettini in un testa a testa rovente che vale l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione ma Moya è sicuro che questo colpo di colore non impedirà a Nadal di giocare al meglio contro l'azzurro: ““.

Non ci si è soffermati sul match in programma tra un paio di giorni e non si è parlato del romano. Un punto sull’intensità del calendario, ritenuto troppo serrato, e sul fatto che il vincitore di 20 Slam è arrivato preparato all’appuntamento dopo sei mesi di inattività e con dei problemi al piede destro. Matteo Berrettini cercherà di vendicare la sconfitta rimediata nella semifinale degli US Open 2019 e punterà allo scalpo di lusso contro uno dei giocatori più forti di tutti i tempi.

