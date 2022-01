a breve il report di Medvedev

Era il match di chi cercava conferme. Marin Cilic, da una parte, dopo il gran successo su Rublev. Felix Auger-Aliassime, dall’altra, dopo i quarti di finale a Wimbledon e la semifinale a US Open 2021. A trovare risposte positive è il canadese classe 2000, che viene a capo di una giornata estremamente complicata e lo fa con il piglio del veterano. E’ stato molto, molto intelligente Auger-Aliassime a rimanere paziente dentro la tempesta. Marin Cilic infatti aveva incominciato il match esattamente come aveva lasciato la partita con Rublev: colpendo vincenti da ogni lato del campo. Un andamento che aveva messo il canadese all’angolo, coprotagonista di una partita in dove l’attore principale era chiaramente il veterano Cilic.

Dentro la pioggia di ace e vincenti di dritto del proprio avversario, Auger-Aliassime si è riparato col suo servizio. E alla fine è stato premiato. Nei momenti più difficile il canadese è rimasto in scia grazie alla sua battuta; e pian piano, Cilic, è andato calando. Decisivo, ovviamente, il tie-break del secondo set. Auger-Aliassime se l’è portato via per 9 punti a 7 annullando un set point a Cilic e convertendo, finalmente, alla quinta occasione, il set point. Da lì è incominciato un nuovo match. Una partita dove Cilic è sceso nell’incisività dei suoi colpi rispetto all’avvio quasi ingestibile e in cui, comunque, Auger-Aliassime, non ha più concesso una singola palla break. Dal settimo gioco del primo set infatti il canadese è andato via come un treno in battuta, chiudendo il match con 22 aces (solo 2 in meno rispetto a Cilic) e con un impressionante 86% di punti vinti quando ha messo la prima in campo. Un 2-6 7-6 6-2 7-6 finale che ne attesa insomma la maturità tennistica. Non era semplice oggi mettere un freno a questo Cilic, ma soprattutto sarebbe stato comprensibile perdere la calma dopo un inizio tostissimo. Auger-Aliassime non l’ha fatto. Ed è per questa ragione, probabilmente, che orami da 3 slam consecutivi è come minimo tra i migliori 8.

