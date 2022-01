Jannik Sinner gioca il suo primo ottavo di finale a Melbourne contro il miglior tennista di casa: il ventiduenne numero 42 del ranking Alex De Minaur, che fin qui ha perso nel corso del torneo solo un set (come Sinner), il primo giocato contro Musetti. Ci sono due precedenti e li ha vinti entrambi Jannik: nel 2019 a Milano, Next Gen ATP Finals, e nel 2020 a Sofia. E in entrambi i casi Sinner ha poi vinto il torneo.

Ad

De Minaur-Sinner in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Australian Open Sinner fatica con Daniel, ma vola agli ottavi: 1ª volta a Melbourne IERI A 07:08

Lunedì 24 gennaio, sulla Rod Laver Arena non prima della 4:30 (terzo match), il match valido per il quarto turno dell'Australian Open fra Alex De Minaur e Jannik Sinner sarà trasmesso in TV su Eurosport (canali 210-211 di Sky) e su DAZN.

Se giocano solo a tennis Sinner è favorito con de Minaur

De Minaur-Sinner: LIVE-Streaming su Discovery + e su Eurosport Player!

De Minaur-Sinner sarà disponibile in Live-Streaming su Discovery+ e su Eurosport Player, disponibili su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

SEGUI IN ESCLUSIVA TUTTI I MATCH DELL'AUSTRALIAN OPEN SU DISCOVERY+ che troverete in offerta per l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

John McEnroe: "Sinner? Disponibile ad allenarlo part-time"

De Minaur-Sinner: informazioni

Data, orario e luogo: Lunedì 24 gennaio 2022, non prima delle 4:30, terzo match della Rod Laver Arena

I primi tre turni di Jannik Sinner

3° turno: Jannik Sinner b Taro Daniel 6-4 1-6 6-3 6-1

Sinner si perde e si ritrova, eliminato Daniel: gli highlights

2° turno: Jannik Sinner b Steve Johnson 6-2 6-4 6-3

Sinner passeggia con Johnson, rivivi il successo in 3'

1° turno: Jannik Sinner b Joao Sousa 6-4 7-5 6-1

Sinner, esordio sul velluto con Sousa: rivivi il match in 3'

I primi tre turni di Alex De Minaur

3° turno: Alex De Minaur b Pablo Andujar 6-4 6-4 6-2

De Minaur stende Andujar e raggiunge Sinner: gli highlights

2° turno: Alex De Minaur b Kamil Majchrzak 6-4 6-4 6-2

De Minaur doma Majchrzak in tre set, gli highlights

1° turno: Alex De Minaur b Lorenzo Musetti 3-6 6-3 6-0 6-3

Musetti parte bene, De Minaur rimonta e vince: highlights in 3'

COME POSSO GUARDARE GLI AUSTRALIAN OPEN SU EUROSPORT?

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide del primo Slam stagionale a partire dal 17 gennaio.

Eurosport Player e discovery+ Link utili: Guarda gli Australian Open LIVE su Eurosport

Sinner-McEnroe, l'azzurro apre: "Mi piacerebbe essere allenato da lui"

Australian Open Berrettini e Sinner, quanti guadagni agli Australian Open! IERI A 20:06