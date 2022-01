Tennis

Australian Open - Denis Shapovalov doma il problema-Opelka in 4 set: gli Highlights

AUSTRALIAN OPEN - Prima volta per Denis Shapovalov agli ottavi dell'Australian Open! Il classe 1999 ha controllato in quattro set una patata bollente di nome Reilly Opelka: 7-6(4), 4-6, 6-3, 6-4 lo score, in poco più di tre ore di gioco.

00:03:10, un' ora fa