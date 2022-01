6:24 - Iniziato il sorteggio

E dunque si parte. Inizia ora il sorteggio dell'Aus Open 2022. Ci sarà, almeno nel sorteggio, anche Novak Djokovic.

Ad

6:10 - No! Scott Morrison non dice una parola. E Hawke non ha deciso

Australian Open Sorteggio Australian Open 2022: Djokovic c'è. Italiani: la situazione 6 MINUTI FA

Una lunga conferenza stampa del Primo Ministro australiano Scott Morrison. Persino Tennis Australia, evidentemente, pensava fosse quello il momento della decisione; e quindi ha probabilmente rinviato il sorteggio per precauzione. La politica invece non ha detto una parola e il collega Paul Sakkal del The Age, che sta seguendo il caso Djokovic in prima persona ormai dalle prime ore, ha informato che il Ministro dell'Immigrazione Alex Hawke ancora non ha preso la sua decisione sul visto di Djokovic. E dunque è un nulla di fatto. E un nulla di fatto che ribalta completamente le carte in tavola per il serbo. Se qualche minuto fa la coincidenza delle tempistiche e la scelta di rinviare il sorteggio sembrava aver dato Djokovic per spacciato, ora è il contrario: nessuna decisione, al momento, è una buona decisione. Tra poco infatti al via il sorteggio. E una volta effettuato quello, per Mr. Hawke, sarà un altro oggetto di pressione in più a quel punto espellere Djokovic dal Paese.

4:58 - rinviato il sorteggio! Salta Djokovic?

Il live streaming su Youtube era già partito. I giornalisti erano nella sala stampa. Tutto era pronto al sorteggio dell’Australian Open 2022 ma a 2 minuti esatti dal via, ore 4:58 della mattinata italiana, la brevissima comunicazione: “il sorteggio è stato rinviato fino a nuove indicazioni".

Un indizio che assomiglia tanto, tantissimo, a una prova: l’espulsione di Novak Djokovic dall'Australia.

Avessero iniziato il sorteggio infatti il tabellone, in caso di una successiva espulsione del n°1 del mondo, ne avrebbe fortemente risentivo, ovviamente. La regola in Australia infatti prevedeva che il posto a n°1 del seeding di Djokovic sarebbe a quel punto diventato lo spot del n°5, che a sua volta sarebbe diventato lo spot del n°17. Avrebbe, insomma, falsato le carte del torneo ancora prima che cominciasse. Questa improvvisa e inaspettata interruzione sembra dunque essere un indizio importante, a cui aggiungere un dettaglio non da poco: alle 15:45 in Australia - le 5:45 in Italia - sono attese le parole del Primo Ministro in persona Scott Morrison.

Viene da credere a questo punto sia solo una questione di minuti. Le chance che lasciano aperta la possibilità a Djokovic di giocare questo torneo appaiono decisamente in caduta.

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+: abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Australian Open Becker su Djokovic: "Dovrà decidere per il futuro, le regole ormai..." 12 ORE FA