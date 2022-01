7:50 - La decisione di Hawke (ministro dell'Immigrazione) potrebbe slittare a domani

Secondo quanto riportato da The Age, testata australiana che ha seguito fin dall'inizio la vicenda Djokovic, il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke vuole prendersi tutto il tempo necessario per la decisione sul visto del serbo. Se così fosse dovremo attendere ancora un giorno per sapere se il 20 volte campione Slam potrà disputare gli Australian Open, al via lunedì prossimo.

Ad

7:45 - Sessione di allenamento per Djokovic

Australian Open L'ATP sul caso Djokovic: "Questi avvenimenti danneggiano tutti" 9 ORE FA

Djokovic al momento si sta allenando alla Rod Laver Arena con il 18enne australiano James McCabe che ha postato questa stories su Instagram:

7:40 - Breve recap delle puntate precedenti

Dopo la decisione del Giudice di annullare la cancellazione del visto di Novak Djokovic, tutta la pressione si è spostata sulle spalle del Ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke: in queste ore Hawke deciderà se revocarglielo o procedere nel solco tracciato dal tribunale. Precisiamo che il Giudice ha agito esclusivamente sulle dinamiche con cui Djokovic è stato respinto al suo sbarco in Australia, e che la validazione della sua esenzione - e conseguentemente la sua permanenza in Australia - è una decisione che spetta al governo.

7:30 - Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata in cui seguiremo passo passo il caso sportivo e mediatico del momento, ossia la possibilità per Novak Djokovic di disputare o meno gli Australian Open. Vi ricordiamo che il primo Slam dell'anno è un'esclusiva di Eurosport e potrete seguirlo live in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming sulle piattaforme e che vi forniranno una copertura integrale di tutti i campi.

Djokovic ad un evento anche se positivo? Il fratello non risponde

Australian Open Il problema etico di Novak Djokovic 13 ORE FA