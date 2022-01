Novak Djokovic ha allestito una conferenza stampa in diretta, ma la notizia più importante arriva dal tennista serbo che ha rotto il silenzio sui suoi canali social. Ecco le sue parole: Nuovo capitolo del Nolegate. Dopo che il Giudice ha effettivamente cancellato l'annullamento del visto del numero 1 al mondo , la famiglia diha allestito una conferenza stampa in diretta, ma la notizia più importante arriva dal tennista serbo che ha rotto il silenzio sui suoi canali social. Ecco le sue parole:

"Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open. Rimango concentrato su quello. Sono volato qui per giocare uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti ai miei fantastici tifosi".

Ad

Australian Open Nadal su Djokovic: "La giustizia ha fatto il suo corso" 3 ORE FA

Resta da capire quale sarà la decisione definitiva presa dal governo australiano, nella figura del ministro dell'Immigrazione, che potrebbe revocare nuovamente il visto ribaltando la decisione del giudice Anthony Kelly. L'annuncio dovrebbe arrivare nella notte tra lunedì e martedì in Italia. Al momento si assiste ad un braccio di ferro in cui entrambe le parti non sembrano cedere.

Le parole del fratello

"Novak ora è libero e si è già allenato su un campo da tennis a Melbourne questa sera".

Le parole della mamma

“Novak non ha fatto nulla che andasse contro la legge australiana, ma è stato maltrattato nei modi che abbiamo visto tutti. Scopriremo presto maggiori dettagli. A un certo punto non aveva il cellulare, non sapevamo se fosse malato o cosa. Ogni madre può capire cosa intendo. Questa è la vittoria più grande della carriera di mio figlio. Abbiamo provato a lottare per lui. C'è stato uno spettro di emozioni: tristezza, paura, delusione".

Le parole del papà

“Novak è una roccia a livello mentale. Non ha mai offeso nessuno, cerca sempre di aiutare il prossimo. Non il contrario. Non ha permesso che questo lo lasciasse in ginocchio. Negli ultimi giorni sono successe varie cose ed è stato molto difficile. Ovviamente il fatto che provenga da un Paese piccolo e impoverito non era qualcosa che piaceva ai grandi potenti, e pensavano di avere poteri dati da Dio. Novak è stato accolto all'aeroporto e non ha ricevuto alcun diritto. Gli hanno tolto tutti i diritti che ha come essere umano. Lo hanno convinto a firmare un documento di revoca del visto e lui si è rifiutato di firmarlo perché non c'era motivo. Non aveva fatto nulla per contribuire a quella situazione. Non gli hanno concesso il diritto di comunicare con i suoi avvocati, con la sua squadra, con i suoi amici. È rimasto solo con lui per diverse ore. Gli hanno persino portato via il telefono".

Djokovic vince l'udienza, la festa dei tifosi serbi a Melbourne

Australian Open Kyrgios positivo al Covid, ma sta bene 5 ORE FA