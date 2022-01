Novak Djokovic. L'arrivo del tennista serbo in Australia, dopo The Age, il numero 1 del mondo è atterrato a Melbourne intorno alle 13:30 italiane, ma i funzionari federali si sono resi conto ore prima che la sua richiesta di visto per entrare nel Paese fosse errata. Le autorità hanno allora contattato il Dipartimento dello Stato di Victoria chiedendo di sostenere formalmente la sua domanda, ma quest'ultimo si è rifiutato, come annunciato dal ministro dello Sport, Jaala Pulford: Sono ore decisamente concitate per. L'arrivo del tennista serbo in Australia, dopo l'annuncio dell'esenzione dal vaccino prese di posizione del governo locale e polemiche annesse, si è arricchito di un'altra disavventura. Secondo la testata australiana, il numero 1 del mondo è atterrato a Melbourne intorno alle 13:30 italiane, ma i funzionari federali si sono resi conto ore prima che la sua richiesta di visto per entrare nel Paese fosse errata. Le autorità hanno allora contattato il Dipartimento dello Stato di Victoria chiedendo di sostenere formalmente la sua domanda, ma quest'ultimo si è rifiutato, come annunciato dal ministro dello Sport, Jaala Pulford:

"Non forniremo a Novak Djokovic supporto per la richiesta di visto individuale per partecipare all'Australian Open 2022. Siamo sempre stati chiari su due punti: l'approvazione dei visti è di competenza del governo federale e le esenzioni mediche sono di competenza dei medici".

Ad

Secondo The Age, i funzionari alla frontiera hanno la discrezionalità di consentire a Djokovic di entrare nel Paese nonostante la presa di posizione del governo vittoriano. La situazione è in divenire.

Australian Open De Minaur scoppia a ridere: "Esenzione Djokovic? Vicenda interessante" 3 ORE FA

Tiley: "Spetta a Djokovic spiegare i motivi dell'esenzione"

Australian Open Caso Djokovic, premier australiano: "Fornisca prove o tornerà a casa" 3 ORE FA