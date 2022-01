Questione di feeling e di necessità. Ha questi crismi la nuova vittoria del doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi di finale degli Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares (n.8 del seeding). . Ha questi crismi la nuova vittoria del doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi di finale degli Australian Open 2022 . Gli azzurri continuano a stupire e a cadere quest’oggi sotto i colpi del duo nostrano sono stati il britannicoe il brasiliano(n.8 del seeding).

Un successo per 3-6 7-6 (7) 6-3 in rimonta in un confronto in cui Fognini/Bolelli hanno saputo crescere scambio dopo scambio, mettendo insieme una prestazione di alto profilo. Conferme quindi ne stanno arrivando per Filippo Volandri nella terra dei canguri, ricordando che il ligure e l’emiliano prima dello Slam si erano spinti fino alla Finale nel torneo di Sydney.

La citazione di Volandri non è casuale perché la sensazione è che il ritorno della coppia, capace di vincere proprio gli Australian Open nel 2015, sia in ottica Coppa Davis. L’Italia ha evidenziato delle criticità evidenti nel doppio e, in un format in cui la valenza del match in coppia è rilevante, si è deciso di tornare alle origini.

I risultati da questo punto di vista stanno dando ragione e non è da escludere quindi che, considerando anche i non eccellenti risultati di Fognini in singolare, i due possano riproporsi con continuità avendo una bella chimica. Una soluzione per consentire altresì ai singolaristi titolari di rifiatare: Matteo Berrettini e Jannik Sinner su tutti.

Bolelli-Fognini, il match point che vale la vittoria su Murray-Soares

