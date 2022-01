Da una parte 8 partite negli ultimi 5 mesi, prima di oggi. Dall’altra una striscia aperta di 28 vittorie consecutive sul campo. Seppur di caratura differente, a questo match Fabio Fognini e Tallon Griekspoor arrivavano con momenti diametralmente opposti. L’azzurro, con poco tennis nelle gambe; l’olandese, al di là di un problema al piede che l’aveva costretto al ritiro prima della sfida a quarti di finale del 250 di Melbourne contro Nadal, in enorme fiducia.

E il momento si è visto in campo. Eccome se si è visto. Fognini infatti non ha mai trovato la costanza necessaria dei suoi colpi per rimanere in partita, ma soprattutto è apparso lento nel movimento con i piedi, da sempre caratteristica ‘premium’ nelle specialità della casa. Griekspoor, di contro, ha giocato sfruttando quella che è l’onda lunga del suo tennis, servendo bene, spingendo con dritto ogni qualvolta ne avesse la possibilità e soprattutto scambiando poco.

Un piano tattico in cui Fognini, nervoso e a lungo negativo con sé stesso nel body language e nell’approccio al match, non è riuscito a opporsi. Anche i momenti di buon tennis del ligure sono stati infatti dei rapidi passaggi: e oggi, per gestire Griekspoor, a Fabio sarebbe servita costanza. Costanza che non c’è stata.

Il primo set, in un amen, è volato via troppo rapido, con un 6-1 quasi ‘gratis’ per Griekspoor, solo alla quarta presenza nel main draw di uno slam in carriera. Tranquillo, consapevole del proprio momento e forte di un cuscinetto immediato di vantaggio, Griekspoor si è messo nelle condizioni di poter giocare senza pressioni. Cosa che non si può dire di Fabio.

Scivolato fuori dalle teste di serie per la prima volta negli slam dall’Australian Open 2017; e con i punti degli ottavi di finale della passata edizione da dover difendere, Fognini non è mai riuscito a strappare il servizio al proprio avversario. Qualche mezza occasione, a metà secondo set, proprio dopo aver subito il break di svantaggio. Griekspoor però ha rintuzzato la minaccia e chiuso il secondo parziale per 6-4, ha iniziato a comprendere che ‘il più’ era ormai fatto.

Fognini infatti non era nella sua versione vista qui due anni fa, quando al primo turno rimontò Opelka da 2 set a 0 sotto. Troppo più lento, troppo falloso. Troppo brutto, insomma, per minare un giocatore in grado di scalare 60 posizioni del ranking (da 121 a 62) in soli 5 mesi. E così si è arreso nel terzo set al termine di un rapidissimo – e terribile – nono game: 6-1 6-4 6-4 il finale. Al secondo turno va Tallon Griekspoor. Troverà Carreno Busta. A Fognini, ora, più che la classifica e ogni altro discorso, servirà trovare un po’ di continuità: 2 partite vinte in 5 mesi sono infatti un bilancio troppo scadente per un giocatore dal suo potenziale.

Out anche Caruso: Kecmanović passa in tre set

Non riesce l’impresa al “lucky loser più famoso di sempre”. Salvatore Caruso, entrato nel tabellone dell’Australian Open grazie all’espulsione di Novak Djokovic, viene sistemato in tre set da Miomir Kecmanović e saluta lo slam al primo turno. La partita è stata molto combattuta nel primo set, con l’italiano bravo a recuperare il break di svantaggio. Poi però il serbo ha alzato i giri del motore e ha chiuso in sicurezza con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-1 in poco meno di due ore. Il fattore del match? Gli errori non forzati: 45 per Caruso, solo 19 per Kecmanović. Al secondo turno il 22enne di Belgrado affronterà il vincente della sfida tra il kazako Kukushkin e lo statunitense Paul.

