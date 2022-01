Notte di sorprese nella 4a giornata dell’Australian Open 2022 dove in un solo colpo, al secondo turno, si fermano clamorosamente le due giocatrici che erano state premiate con il titoli di Maestra e vice del 2021: Garbine Muguruza e Anett Kontaveit. Vittime di situazioni differenti, Muguruza e Konteveit, finaliste alle WTA Finals di Guadalajara, devono incredibilmente salutare l’Australia già al secondo turno.

Clamorosa, in particolare, la caduta proprio della vincitrice del titolo a Guadalajara. Garbine Muguruza si arrende infatti all’esperienza della francese Alize Cornet, autentica veterana ormai del circuito. Muguruza si è arresa con un impietoso 6-3 6-3 in una partita che la tennista francese ha semplicemente interpretato meglio, proponendo alla spagnola soluzioni di tennis fastidiose al suo gioco. Muguruza ha sbagliato molto e capito poco del match, arrendendosi in meno di un’ora e mezza alla propria avversaria. Cade così la testa di serie n°3 del tabellone femminile.

Differente, invece, la caduta di Anett Kontaveit. L’estone, dominatrice assoluta dell’ultima parte della scorsa stagione, con una rincorsa super in grado di portarla fino alle WTA Finals, si è arresa a una delle più brillanti promesse del tennis femminile: la 19enne danese Clara Tauson. La Tauson si è imposta anche lei in 2 set, con un 6-2 6-4 abbastanza clamoroso per la portata, soprattutto di un terzo set dove la Kontaveit, per due volte prima a brekkare la danese, ha poi perso 3 turni di servizio consecutivi, lasciando alla giovane danese la gloria del miglior risultato slam della sua carriera: un terzo turno contro Danielle Collins.

Chi invece ha scampato il pericolo, nonostante i soliti, enormi, giganteschi problemi al servizio, è la n°2 del mondo Aryna Sabalenka. La bielorussa se l’è vista brutta, incappando in un primo set agghiacciante e in un inizio di partita da 6 doppi falli. La promessa cinese Xinyu Wang è scappata via sul 6-1, ma Sabalenka è in qualche modo riuscita a rientrare nel secondo set, nonostante le emormi difficoltà. Alla fine la bielorussa è autrice di una partita da 19 doppi falli complessivi, ma viene a capo comunque del match con l’1-6 6-4 6-2 finale che le regala il terzo turno contro Vondrousova. Con Sanders e Wang ha già rischiato: con la ceca o cambia registro, o si mette male.

Più semplici le vittorie della testa di serie n°7 Iga Swiatek e delle n°19 Elise Mertens. La polacca ha spazzato via con un doppio 6-2 la resistenza della svedese Peterson, ma realmente per lei una minaccia in questa partita. Mertens invece ha rifilato un 6-3 6-2 alla romena Begu. Al terzo turno per Swiatek ci sarà Kasatkina o Cirstea, mentre la belga trova la vincente di Rybakina-Zhang.

Si è conclusa infine la carriera di Samantha Stosur. L’ex vincitrice dello US Open, ha chiuso l’ultimo match della carriera contro Anastasia Pavlyuchenkova. 38 anni il prossimo 30 marzo, Stosur ha chiuso davanti al suo pubblico arrendendosi in una partita in cui non ha trovato soluzioni alla superiorità fisica della tennista russa: 6-2 6-2. Storus chiude la carriera con 9 titoli in singolare – il più impostante il successo a US Open 2011 – e 28 titoli in doppio.

