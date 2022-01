Una buona prestazione, ma non abbastanza per impensierire la n° 1 del mondo, Ashleigh Barty. Camila Giorgi paga con gli interessi le difficoltà al servizio e cede 6-2 6-3 all'australiana nel terzo turno degli Australian Open 2022. Agli ottavi la regina di Wimbledon sfiderà Amanda Anisimova che ha avuto la meglio al super tie-break su Naomi Osaka.

La cronaca del match

Camila, non ancora al top fisicamente per le scorie del Covid di qualche settimana fa, inizia un po' contratta, perde il primo turno di battuta e si ritrova sotto 3-0 in un amen. Contro una tennista che in un'ora di gioco conquista 25 punti su 27 quando entra la prima di servizio, è una condanna. La marchigiana ha quattro chance di rientrare nel set nel settimo game, ma la prima scappa via con un rovescio lungolinea fuori di poco, altre due con risposte a rete e alla fine l'australiana se la cava con l'ace e accelera chiudendo i conti 6-2. Nel secondo parziale Barty non cala di intensità e mette la freccia, chirurgicamente, nel sesto game: non concede più palle break (sono 57, consecutivi, i turni di battuta vinti dall'australiana) e festeggia l'accesso alla seconda settimana dell'Happy Slam.

