Una notte di battaglia. Ma alla fine, Iga Swiatek, ne è venuta fuori con la forza della campionessa. Non è stata una grandissima partita dal punto di vista dello spettacolo quella tra la polacca e Kaia Kanepi, veterana del circuito; alla fine però, quel che contava, per la Switaek, era la semifinale. E la semifinale ha raggiunto grazie a un 4-6 7-6 6-3 in più di 3 ore in cui a fare la differenza, alla fine, è stata la maggiore solidità.

Kanepi ha giocato il suo match, prendendosi tutti i rischi necessari, come da sempre in carriera. E alla Swiatek, a inizio partita, sono mancate proprio due caratteristiche fondamentali: cinismo e attenzione. Quattro palle break non sfruttate nei primi 3 turni di servizio della Kanepi, per poi subire lei, la polacca, il break, alla prima occasione concessa. Un vantaggio che l’estone ha portato con fatica in porto, al termine di due game finali, nel primo set, durati ‘una vita’.

Un 6-4 a favore della Kanepi che per l’estone valeva il primo set vinto in un quarto slam da quella storica partita a Wimbledon 2010, quando poi avanti 5-1 nel terzo set finì per arrendersi 8-6 a una giovane Petra Kvitova. Anche in questo caso però, l’ostacolo quarti, mai superato in carriera dalla Kanepi, si è rilevato alla fine traguardo troppo difficile da scollinare. Il merito è sicuramente della Swiatek, che con più margine di tennis – e nonostante i tanti errori e un match comunque altalenante – ha dato la sensazione di averne di più, di poter in qualche modo gestire la pratica. Certo, la Swiatek, ha comunque rischiato grosso. Ha sprecato per due volte un break di vantaggio nel secondo set, ed è stata così costretta a un tie-break arrivato dopo 2 ore di tennis in una Melbourne oggi abbondantemente dopo i 30°C nell’atmosfera.

Visto sfuggire il secondo set, il match di Kanepi si è fatto ancor più complicato; e le poche fiches rimaste sul tavolo, l’estone, se l’è dovute giocare prendendosi rischi eccessivi persino per la sua filosofia di tennis. Swiatek invece, finalmente un po’ più solida nel suo tennis, ha trovato così un doppio break di vantaggio che l’ha portata sul 5-2; chiudendo – nonostante un ultimo turno di servizio con un paio di doppi falli (nota negativa di giornata) – rubando ancora la battuta alla sua avversaria.

La polacca centra così la prima semifinale all’Australian Open della carriera; e si garantisce, grazie a questo successo, il ritorno alla posizione n°4 della classifica WTA: best ranking eguagliato. Di contro, nella stagione che la porterà a spegnere 37 candeline, Kaia Kanepi ha dimostrato ancora una volta di essere sì giocatrice da tutte le superficie, ma con degli evidenti limiti nella gestione del suo tennis e delle partite.

Collins, ritorno in semifinale

E a sfidare Iga Swiatek nella semi ci sarà Danielle Collins. L’americana, già semifinalista qui nel 2019, ha gestito l’insidia Cornet soprattutto grazie all’allungo nel finale del primo set, quando nell’ultimo game è riuscita a levare il servizio sul più bello alla tennista francese. Un affondo, anche a livello psicologico, che ha portato Cornet un po’ fuori dalla partita ma soprattutto che ha sciolto il tennis della Collins. Più libera nel suo gioco, la palla potente dell’americana ha fatto la differenza nel secondo parziale. Con il finale di 7-5 6-1 Danielle Collins ha centrato così la semifinale qui in Australia; garantendosi inoltre una piccola soddisfazione personale: essere la tennista, ranking aggiornato alla mano, n°1 negli Stati Uniti. Con Swiatek un solo precedente in carriera: al torneo di Adelaide lo scorso anno. 6-2, 3-0 e ritiro. Era un’altra Collins però. Ancora doveva scoprire i seri problemi fisici che l’hanno portata a un’operazione chirurgica che da metà dello scorso anno ha poi restituito un’altra giocatrice. Con la polacca, insomma, ne siamo certi, questa volta ci sarà più battaglia.

