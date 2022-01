Tennis

Australian Open, Kyrgios e Kokkinakis in estasi: il punto che vale la finale

AUSTRALIAN OPEN - Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis hanno battuto in semifinale Horacio Zeballos - e Marcel Granollers nel torneo di doppio maschile. Con questa vittoria (7-6, 6-4), i due australiani affronteranno in finale la coppia Ebden-Purcell. Ecco il momento del match-point che manda in estasi il pubblico presente a Melbourne.

00:00:50, 39 minuti fa