Con tutto il dovuto rispetto per John Cain, amatissimo statista australiano appassionato di tennis e 41° presidente dello Stato di Vittoria, il suo campo di Melbourne Park è già diventato la Kyrgios Arena. E ormai ogni anno c’è lì una bolgia che aspetta il tamarro più strepitoso dell’emisfero australe. Non che si tratti propriamente d’uno slancio patriottico, che ormai sono lontani quei momenti da enfant prodige di Wimbledon (quarti di finale 2014 battendo Nadal) e du pays a Melbourne (quarti 2015), bensì d’un esilarante avanspettacolo mentre le teste di serie giocano nel centrale.

E se gli organizzatori si tengono stretti Ashleigh Barty (ci mancherebbe) o il più affidabile Alex De Minaur sui due campi principali, nessuno s’offenda. Anzi lui voleva e vorrà giocare qui, nella John Cain Arena, che per l’atmosfera più raccolta e “di casa” può ricordare il Campo 1 del Roland Garros, cimitero dei grandi, amatissimo da ogni tennista (e giornalista a bordo campo).

Ad

Insomma, se gioca Kyrgios, sembra di stare a una partita di football che sia calcio, americano o australiano, con un pubblico adorante e come lui sfacciato, incorreggibile, irriverente. Un siparietto che quest’anno sarà breve ma intenso, nel senso che avrà i suoi set contati alla prossima contro Medvedev - che da antagonista saprebbe vincere un oscar - e che non sarà Kyrgios Arena. Nel senso che non punteremmo un penny sulla vittoria di Nick e che sarà un match di cartello molto probabilmente destinato al centrale, poi chissà.

Australian Open Kyrgios: "Djokovic trattato come arma di distruzione. Spero vinca torneo" 15/01/2022 A 15:48

Kyrgios torna in grande stile: rivivi l'esordio del bad boy in 3'

Intanto Kyrgios ha riaperto il circo contro Broady e con l’ultima bislacca evoluzione del tweener servito da sotto. Idem per il lob e avanti coi passanti e smash in salto fino al match-point dei parevano fischi dello stadio: celebrazione alla Cristiano Ronaldo, un goccio di birra dagli spalti e via, verso l’infinito e oltre. Parevano fischi, invece erano i Siuuuu dell’esultanza più famosa e guarda caso più tamarra del mondo.

Ci sarebbe da scrivere e dissertare molto del purismo del tennis e il suo bon ton, ma visto che non siamo a Wimbledon, anzi usciamo da una fortnight di caso mediatico, geopolitico, diplomatico, socialmente compulsivo e sportivamente pandemico, eccolo qui il vaccino per Djokovic, pardon, contro il caso Djokovic. L’unico antidoto da queste parte parti più efficace d’un Federer contro il logorio dei ricorsi e la calma piatta del primo turno di uno Slam.

E dire che del caso Djokovic siamo stati ossessionati, o meglio sono stati in molti, cronisti e spettatori, a credere che quei Siuuuu del pubblico fossero invece dei fischi, ma come, al mattatore Kyrgios? Sarà allora vero che Down Under il mondo gira al contrario, come quella cosa dell’acqua nei water? Non lo staranno mica fischiando per aver difeso Djokovic?

Kyrgios vince ed esulta come CR7 (tra i fischi assordanti)

Già perché essendo Kyrgios una specie protetta di matto, con tutta la guerra fredda che ha fatto ai poteri forti del tennis nella persona di Darth Vader Djokovic, finalmente servitogli su un piatto d’argento, s’è messo a difenderlo su Twitter mentre il resto del paese, diciamo la stragrande maggioranza, voleva cacciarlo.

Ma va che non erano fischi: «So di avere il pubblico nel palmo delle mie mani quando voglio - dice Kyrgios in conferenza stampa - Queste persone non hanno guardato molto sport dal vivo negli ultimi due anni. Erano ansiosi di avere un po’ di divertimento. Urlavano come Ronaldo dopo ogni punto. Era surreale. Era come uno zoo».

Massì che ha difeso Djokovic «Come avrei difeso qualsiasi altro giocatore in quella situazione, dicendo ciò in cui credevo - ancora Kyrgios post partita - Abbiamo avuto le nostre divergenze in passato, ma ora siamo in una specie di Bromance e gli chiederò di giocare il doppio insieme in qualche torneo». Ma che pensiero stupendo da matto e vaccinato.

Kyrgios: “Buu contro di me? No, la gente imitava il 'Siu' di CR7”

AUSTRALIAN OPEN IN ESCLUSIVA SU DISCOVERY+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Top 5, i colpi più belli del Day-2: Kyrgios e Rublev, che magie!

Australian Open Kyrgios: "I media amano creare caos, mi vergogno come australiano" 11/01/2022 A 15:43