Novak Djokovic rompe nuovamente il silenzio sui social provando a respingere la “disinformazione” sulle sue uscite pubbliche in Serbia, In attesa della decisione del ministro dell'immigrazione australiano sul suo visto,rompe nuovamente il silenzio sui social provando a respingere la “disinformazione” sulle sue uscite pubbliche in Serbia, nonostante il test positivo al Coronavirus del 16 dicembre scorso , e sulla presunta falsa dichiarazione di viaggio presentata ai federali di frontiera dell'aeroporto di Melbourne. Ecco le sue parole:

“Voglio chiarire quanto viene continuamente riportato in maniera erronea a proposito delle mie attività e della mia presenza ad alcuni eventi in dicembre nell’immediata vigilia del risultato positivo al test PCR. Queste notizie non veritiere devono essere corrette, soprattutto per fugare le perplessità sulla mia presenza in Australia, e per puntualizzare alcuni aspetti che sono molto dolorosi e preoccupano la mia famiglia.

Ad

Voglio sottolineare che mi sono impegnato molto per assicurare che tutti intorno a me fossero nella massima sicurezza e mi sono impegnato a rispettare i miei obblighi relativi ai test. Ho assistito a una partita di basket a Belgrado lo scorso 14 dicembre dopo la quale mi è stato detto che parecchi individui sono risultati positivo al COVID-19. Nonostante non avessi alcun sintomo, ho fatto un test antigenico il 16 dicembre ed è risultato negativo, e per essere ancora più sicuro, lo stesso giorno mi sono sottoposto ad un test PCR ufficiale.

Australian Open Djokovic, il test è stato manipolato? L'accusa dalla Germania 8 ORE FA

Il giorno seguente ho partecipato a un evento tennistico a Belgrado per consegnare premi a [un gruppo di] bambini e ho fatto un test antigenico rapido prima di partecipare all’evento. Il test è risultato negativo. Ero asintomatico e mi sentivo bene, e non ho ricevuto la notifica del risultato positivo del test PCR fino a dopo la fine di quell’evento.

Il giorno seguente, il 18 dicembre, ero al mio centro tennis a Belgrado per assolvere ad un impegno che avevo preso tanto tempo prima con l’Equipe per una intervista e un servizio fotografico. Ho cancellato tutti gli altri eventi per la giornata, tranne l’intervista con l’Equipe. Mi sentivo in obbligo di procedere con l’intervista con l’Equipe perché non volevo deludere i giornalisti, ma mi sono assicurato di essere rimasto a debita distanza ed ho indossato la maschera ad eccezione dei momenti nei quali sono state scattate le fotografie.

Mentre tornavo a casa dopo l’intervista per procedere al mio isolamento, ho valutato di aver commesso un errore di giudizio e sono pronto ad accettare che avrei dovuto rimandare l’impegno. Per quel che riguarda la mia dichiarazione di viaggio, è stata compilata per me dal mio team – come ho detto agli ufficiali di frontiera al mio arrivo – e il mio agente si scusa sinceramente per l’errore amministrativo nel selezionare la casella sbagliata in relazione ai miei viaggi prima del mio trasferimento in Australia. È stato un errore e certamente in buona fede. Stiamo attraversando un periodo molto difficile in questa pandemia e qualche volta questi errori possono accadere. Oggi il mio team ha fornito informazioni supplementari al Governo australiano per chiarire questa questione.

Sebbene ritengo sia stato importante puntualizzare questi aspetti e chiarificare le informazioni errate che circolano, non farò più alcuna dichiarazione per rispetto al Governo australiano, alle loro autorità e al processo in corso. È sempre un onore e un privilegio giocare all’Australian Open. Questo torneo è adorato dai giocatori, dai tifosi e dalla comunità, non solamente in Victoria e in Australia, ma in tutto il mondo, e voglio avere la possibilità di competere contro i migliori giocatori del mondo ed esibirmi davanti a uno dei migliori pubblici del mondo.”

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+: abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Djokovic ad un evento anche se positivo? Il fratello non risponde

Australian Open Kyrgios: "I media amano creare caos, mi vergogno come australiano" 16 ORE FA