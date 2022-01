Tennis

Australian Open, La "pazzia" di Kyrgios contro la solidità di Medvedev: chi la spunta?

AUSTRALIAN OPEN - Sulla carta non c'è partita in questo momento (favoritissimo Medvedev), ma i precedenti recitano 2 vittorie a 0 per Nick, entrambe nel 2019, una sul rosso a Roma e una sul veloce a Washington. Insomma, prepariamo i popcorn.

00:01:06, 15 minuti fa