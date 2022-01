E' il giorno di Matteo Berrettini che nel secondo quarto di finale degli Australian Open 2022 sfida Gael Monfils per un posto nella semifinale dello Slam australiano. Grande attesa per l'Azzurro che per la seconda volta incrocerà le racchette col 35enne francese: due precedenti, entrambi a favore dell'Azzurro.

Quando s'affrontarono per la prima volta a New York nel 2019, vinse Berrettini al tie-break del quinto set e la carriera di Matteo entrò in una nuova dimensione. Tre anni dopo, Berrettini è il primo tennista italiano a centrare almeno i quarti di finale in tutti gli Slam, ma attenzione a un Monfils in stato di grazia , che a Melbourne non ha ancora perso un set. Sarà un grande spettacolo.

Monfils in grande forma dunque, insomma un match che si prospetta elettrizzante e da non perdere assolutamente. Anche perché, ad aspettare uno dei due in semifinale ci sarà il redivivo Rafa Nadal, capace di vincere la battaglia in 5 set contro il canadese Shapovalov

I match di giornata

A. Barty (AUS/1) - J. Pegula (USA/21) 6-2 6-0

G. Monfils (FRA/17) - M. Berrettini (ITA/7)

11:49 - Monfils meglio in avvio di secondo set

Si scambia poco e Monfils alza il livello del suo tennis, iniziando meglio il secondo parziale.

11:40 - Inizia il secondo set: subito BP Berrettini

Berrettini va subito a palla break nel primo game del secondo set ma, senza rimpianti, è bravo Monfils a difendere la battuta.

11:35 - Il punto più bello del 1° set

Berrettini da cineteca: difesa stoica e dritto incrociato in controbalzo

11:30 - PRIMO SET BERRETTINI: 6-4

Primo set Berrettini: 6-4 cancellando un break-point con il primo di due ace consecutivi. Matteo avanti in 45 minuti.

11:20 - Berrettini in stato di grazia

Perfetta fin qui la partita di Matteo, che si garantisce di servire per il set mandando al tappeto Monfils in contropiede.

11:13 - Berrettini consolida il break: 4-2

Matteo è implacabile col servizio: altro game a zero, 10 punti consecutivi

11:11 - BREAK A ZERO DI BERRETTINI

Doppio fallo di Monfils e Matteo ad alta intensità di dritto, più punto vinto a rete.

11:08 - La prima spaccata di Monfils

Prima spaccata e prima risposta vincente di Monfils, ma Berrettini è bravo a tenere la battuta su 30/pari

11:00 - Primi due game di servizio

Monfils e Berrettini rompono il ghiaccio al servizio: 1-1, primi due game di un match che farà registrare molti ace e prime vincenti.

10:55 - Berrettini è in campo

Warm-up sul centrale: è tutto pronto per la grande sfida... Monfils non ha ancora perso un set, Berrettini è rimasto in campo 5 ore più di lui fra Imodium, un set perso con Kozlov e le cinque fatiche contro Alcaraz.

10:45 - Oggi Berrettini, domani Sinner

Oggi ci prova Berrettini, domani sarà Sinner a sfidare Stefanos Tsitsipas per accedere, per la prima volta nella sua giovane carriera, in semifinale Slam. Non accadeva dal 1973 che due italiani approdassero ai quarti di finale di un major : allora erano i giovani Panatta e Bertolucci al Roland Garros.

10:30 - Manca poco, cresce l'attesa a Melbourne...

Ashleigh Barty ha già finito sul centrale: significa che fra poco sarà il momento di Matteo Berrettini: sfiderà Monfils per uno storico posto in semifinale a Melbourne.

RECAP DAY 8

