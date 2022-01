10:46 - Djokovic tra Covid e ricostruzioni social

In base alle informazioni fornite dai legali di Djokovic, il serbo è risultato positivo al Covid il 16 dicembre 2021. Facciamo un passo indietro e diamo uno sguardo ai profili social: il 20 volte campione Slam ha partecipato alla presentazione dei francobolli a lui dedicati dalle poste serbe (il post pubblicato sull'account Instagram del giocatore riporta la data del 17 dicembre ma la storia pubblicata dalle poste della Serbia è invece del 16. Il numero 1 al mondo potrebbe aver scoperto dunque poche ore dopo quell'evento la sua positività, non rivelata via social a differenza della prima volta, quando aveva contratto il virus durante l'Adria Cup del 2020 a Belgrado).

Sembra poi che il 17 dicembre il numero 1 al mondo abbia partecipato a una cerimonia di premiazione dei ragazzi del Novak Tennis Center (con tanto di foto di gruppo senza mascherina). Così almeno appare dai diversi post pubblicati dagli "allievi". Due giorni prima, Nole, aveva presenziato alla partita di Eurolega tra Stella Rossa Belgrado e Barcellona in un palazzetto stracolmo, in alcuni momenti senza mascherina e senza distanziamento. Potrebbe essersi contagiato in quell'occasione.

10:23 - Voracova ha deciso di lasciare l'Australia "il prima possibile"

La tennista ceca Renata Voracova lascerà l’Australia, dove è in stato di fermo nel Park Hotel di Melbourne, la stessa struttura dove si trova Novak Djokovic. L'atleta, numero 81 nel ranking femminile mondiale, secondo quanto comunicato dall’ambasciata della Repubblica Ceca a Canberra, dopo la revoca del visto "ha deciso di abbandonare l’Australia il prima possibile e non partecipare agli Australian Open". La 38enne ha dichiarato: "Me ne vado anche domani se mi daranno il permesso". L’ambasciata ceca, nelle ultime ore, ha contattato il ministero dell’Interno australiano, chiedendo spiegazioni sul motivo del fermo. Al momento non hanno ricevuto risposta. Voracova si trovava in Australia già dallo scorso mese. Nel mentre ha anche partecipato al Wta Melbourne Summer Set 2, torneo preparatorio in vista dell’Australian Open. Anche nel suo caso, come Djokovic, Voracova aveva presentato un’esenzione medica per non vaccinarsi, a causa del contagio da Covid-19 avuto l’anno scorso, secondo quanto riferito dall’emittente Abc.

9:50 - Tiley si difende nella bufera: "Fatto un ottimo lavoro"

Nella notte, per la prima volta da quando è scoppiato il caso Djokovic, si è fatto sentire il numero 1 di tennis Australia, Craig Tiley, finito sulla graticola: "Purtroppo negli ultimi due giorni c'è stato un caso che ha coinvolto due giocatori, Djokovic in particolare - ha detto in un video pubblicato dal quotidiano Daily Telegraph di Sydney -. Comprendiamo la situazione attuale e stiamo lavorando a stretto contatto con Novak e il suo team, nonché con altre persone che si trovano in questa situazione e faremo tutto il possibile perché la situazione si risolva il più presto possibile. Tutti puntano il dito contro di noi, ma posso assicurare che abbiamo fatto un lavoro incredibile".

Attraverso un documento ottenuto da News Corp e pubblicato su diverse testate australiane, come l'Herald Sun o l'Adelaide Now, è stato svelato che solo all'inizio di dicembre Tennis Australia avrebbe inviato una mail ai giocatori con le linee guida per dare una piccola chance ai non vaccinati di partecipare all’Australian Open 2022 (chiedendo, in primo luogo, un'esenzione medica internazionale e, in secondo, una seconda esenzione da parte di un panel indipendente). Il tutto con una clausola precisa: se il giocatore in questione avesse potuto dimostrare di essere stato contagiato da Covid negli ultimi sei mesi, avrebbe ottenuto un motivo valido per cui chiedere l'esonero. Ma il documento è datato 7 dicembre 2021, e includeva un link per consentire ai giocatori di inviare le loro domande entro il 10, in un momento in cui il governo federale aveva già avvertito l'organizzazione del torneo che un'infezione passata non era sufficiente per garantire l'ingresso nel paese da non vaccinato se non per cittadini australiani. Insomma, una comunicazione errata.

9:40 - Svelato l'arcano: Djokovic positivo al Covid a dicembre

Esentato dall'obbligo vaccinale perché ha contratto il Covid lo scorso dicembre. I legali di Novak Djokovic vanno al contrattacco e spiegano che il numero uno del tennis mondiale ha diritto all'esenzione dall'obbligo vaccinale per entrare in Australia per un motivo chiaro: "La data della registrazione del primo test Covid positivo è il 16 dicembre 2021", si legge nella documentazione fornita dagli avvocati al tribunale che lunedì 10 gennaio deciderà se revocare l'annullamento del visto del serbo. La fonte è Agence France-Presse. Attraverso i legali, Djokovic ha anche chiesto di poter lasciare il Park Hotel di Melbourne per potersi allenare in vista dell'Australian Open.

9:35 - Breve recap delle puntate precedenti

Novak Djokovic è stato fermato mercoledì al suo arrivo all'aeroporto di Melbourne per problemi riscontrati col suo visto di ingresso. Il 20 volte campione Slam aveva inizialmente ottenuto un'esenzione vaccinale dagli organizzatori del torneo, che inizierà il prossimo 17 gennaio, ma questa non è stata ritenuta sufficiente dalla polizia di frontiera. Il Djoker al momento si trova al Park Hotel di Melbourne. I suoi legali hanno inoltrato ricorso e quindi il suo caso deve essere giudicato prima di rispedirlo a casa. Al momento la data che circola è quella di lunedì mattina alle 10 locali (la mezzanotte italiana). Il ricorso sarebbe stato depositato in tribunale a tempo di record e inizialmente il giudice preposto aveva comunicato che sarebbe stato difficile restare nei tempi, ma poi si è arrivati all'accordo per data e orario, esattamente a una settimana dall'inizio del torneo.

9:30 - Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata in cui seguiremo passo passo il caso sportivo e mediatico del momento, ossia la possibilità per Novak Djokovic di disputare o meno gli Australian Open. Vi ricordiamo che il primo Slam dell'anno è un'esclusiva di Eurosport e potrete seguirlo live in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming sulle piattaforme e che vi forniranno una copertura integrale di tutti i campi.

