10.00 - L'Australia perde l'appello per ritardare l'udienza del caso Djokovic

Gli avvocati del governo australiano hanno perso un ricorso in cui chiedevano che l'udienza prevista per lunedì sull'espulsione del tennista serbo Novak Djokovic fosse posticipata a mercoledì. In un'ordinanza pubblicata questa domenica, il Melbourne Circuit Court ha riferito che l'udienza sulla revoca del visto del tennista, che può essere seguita online, si terrà lunedì alle ore 10, come da programma.

9.40 - Marion Bartoli difende Djokovic: "È qualcosa di catastrofico"

L'ex campionessa francese Marion Bartoli prende le difese di Novak Djokovic dai microfoni di 'RMC'. "L'"affare" Djokovic è catastrofico per l'immagine del torneo. Hanno raggiunto limiti che non sono degni di un trattamento umano", confessa la campionessa di Wimbledon nel 2013.

9.25 - Tiley: "Mi piacerebbe vedere Djokovic giocare in Australia"

Fa la sua apparizione una delle voci più attese del momento, quella di Craig Tiley, CEO degli Australian Open, il quale non nasconde di voler vedere il numero 1 del suo torneo. "Voglio vedere Djokovic giocare sì. Ora ci sono molte informazioni contraddittorie", dice a '9News Melbourne'.

9.20 - Andy Murray: "Non va bene per il tennis"

Uno dei grandi rivali di Novak Djokovic ha parlato pubblicamente dall'Australia. Andy Murray ha dichiarato: "Spero che Nole stia bene. Non ho parlato con lui personalmente, ma l'ATP lo fa. Non è una buona cosa per il tennis".

9.15 - Manifestazioni continue

A Belgrado continuano le manifestazioni per Nole: sabato per il terzo giorno di fila si sono radunate centinaia di persone davanti al parlamento serbo per per esprimere sostegno e solidarietà. Vedremo se anche oggi sarà lo stesso.

9:00 - Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata in cui seguiremo passo passo il caso sportivo e mediatico del momento, ossia la possibilità per Novak Djokovic di disputare o meno gli Australian Open. Vi ricordiamo che il primo Slam dell'anno è un'esclusiva di Eurosport e potrete seguirlo live in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming sulle piattaforme e che vi forniranno una copertura integrale di tutti i campi.

Djokovic saluta i tifosi; il Ministro Andrews: "Può andarsene quando vuole"

