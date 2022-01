Si parte dalla Francia e da L’Equipe, che di copertine iconiche se ne intende. La parola usata, questa volta, è marziano. E d’altronde quando un trentacinquenne porta a casa un successo del genere ai danni di un giocatore molto più giovane di lui - 10 anni - sembra quasi che venga da un altro pianeta.

Ad

Dalla Francia all’Italia, con la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e TuttoSport. La rosea cita le 21 volte di Nadal, che diventa il più vincente di sempre per quanto riguarda la classifica del Grande Slam, ma soprattutto la vittoria del campione e dell’uomo. Per il Corriere, Nadal è nella leggenda. Un giocatore infinito che ci ha dato l’ennesima lezione: non mollare mai. TuttoSport invece si concentra sui numeri: è un Nadal eterno per il quotidiano torinese.

Australian Open Nadal: "Non sapete quanto ho combattuto per essere qui" 12 ORE FA

Nadal solleva il trofeo: tutti in piedi alla Rod Laver Arena!

Dall’Italia tutti a ovest, per entrare a casa-Nadal: la Spagna. Si parte con AS, che fotografa il classe 1986 seduto sul trono degli Australian Open e lo glorifica con il titolo di "el mas grande" (il più grande). Molto bella la frase in copertina su Marca, che recita così: "quando ti dicono che è impossibile, pensa a Rafa": un messaggio bellissimo. Stesso discorso per El Mundo Deportivo e Sport: Nadal è un eroe, ma soprattutto: il migliore della storia.

Trionfo Nadal, l’emozione dei telecronisti spagnoli: Corretja in lacrime

Dulcis in fundo, i tabloid inglesi. , in prima pagina praticamente ovunque aldilà della manica, tanto spazio al maiorchino. Il Mirror crea un gioco di parole e titola con "Kisstory", ovvero il bacio al trofeo che incide il nome di Nadal nella storia dello sport. Metro-Sport e il Telegraph parlano di miracolo, il Daily Express esalta lo spagnolo come il GOAT (il più grande di tutti i tempi), ma la lettura più interessante arriva dal Times. Per il quotidiano britannico, quella di Nadal a Melbourne è stata "la sua più grande vittoria". Oltre al caso Greenwood , in prima pagina praticamente ovunque aldilà della manica, tanto spazio al maiorchino. Ilcrea un gioco di parole e titola con "Kisstory", ovvero il bacio al trofeo che incide il nome di Nadal nella storia dello sport.e ilparlano di miracolo, ilesalta lo spagnolo come il GOAT (il più grande di tutti i tempi), ma la lettura più interessante arriva dal. Per il quotidiano britannico, quella di Nadal a Melbourne è stata "la sua più grande vittoria".

Nadal: "Non sapete quanto ho combattuto per essere qui"

Australian Open Medvedev: "Alla fine ho chiesto a Nadal 'Ma non sei stanco?'" 12 ORE FA