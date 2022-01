Australian Open e Mats Wilander, voce di Eurosport, dice il suo pensiero sull'avvicinarsi di questa grande sfida, uno dei piatti forti del programma di venerdì: "Questo è probabilmente un test più difficile per Matteo Berrettini che per Alcaraz perché sarà spinto fisicamente al limite massimo assoluto. Carlos non si arrende, non ti concede nulla. E' un ragazzo non così grande e non ha un grande background a due mani, dovrà correre e correre ed essere fisico. Sarà interessante vedere se Berrettini fisicamente può resistere in un match del genere. Probabilmente può sopraffare Alcaraz in qualche modo, ma questo è un match incredibile - per me è un match 50/50 in cinque set". Sarà Berrettini-Alcaraz una delle sfide più belle di questi, voce di Eurosport, dice il suo pensiero sull'avvicinarsi di questa grande sfida, uno dei piatti forti del programma di venerdì:

Sarà Berrettini-Alcaraz al 3° turno

RISCHIO INFORTUNI

Australian Open Day 3

"Matteo ha sofferto un po' di mal di stomaco nel primo turno, è una preoccupazione, ma è quasi inevitabile quando sei così grande e quando colpisci la palla così forte, sai che potranno esserci alcuni infortuni; lui non è un tennista liscio come Roger Federer. Sarà qualcosa che Matteo dovrà gestire per essere in grado di rimanere al top del gioco".

Berrettini: "Match dopo match sto trovando la condizione"

UN BUON SORTEGGIO PER ALCARAZ

"Questa è un'enorme opportunità per Carlos di giocare nella seconda settimana contro uno dei grandi, probabilmente un po' più facile di Zverev o Medvedev, credo. E' un buon sorteggio e una buona opportunità per Alcaraz. Non sarei affatto sorpreso se qualcuno come Alcaraz arrivasse alle semifinali di un Grande Slam qui a Melbourne, per niente".

Alcaraz brilla ancora: Tabilo travolto in 3 set

