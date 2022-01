E' il giorno di Matteo Berrettini che nel secondo quarto di finale degli Australian Open 2022 sfida Gael Monfils per un posto nella semifinale dello Slam australiano. Grande attesa per l'Azzurro che per la seconda volta incrocerà le racchette col 35enne francese: due precedenti, entrambi a favore dell'Azzurro.

Quando s'affrontarono per la prima volta a New York nel 2019, vinse Berrettini al tie-break del quinto set e la carriera di Matteo entrò in una nuova dimensione. Tre anni dopo, Berrettini è il primo tennista italiano a centrare almeno i quarti di finale in tutti gli Slam, ma attenzione a un Monfils in stato di grazia , che a Melbourne non ha ancora perso un set. Sarà un grande spettacolo.

Monfils in grande forma dunque, insomma un match che si prospetta elettrizzante e da non perdere assolutamente. Anche perché, ad aspettare uno dei due in semifinale ci sarà il redivivo Rafa Nadal, capace di vincere la battaglia in 5 set contro il canadese Shapovalov

I match di giornata

IL REPORT DI UN GRANDE MATCH

Matteo Berrettini batte Gael Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 di pura classe e sarà la prima storica semifinale italiana dell'Australian Open. Nel remake dei quarti degli US Open 2019, Berrettini sale 2 set a 0, subisce la rimonta del francese e risorge al quinto per volare in semifinale contro Rafael Nadal, proprio come a Flushing Meadows.

14:43 Berrettini è in semifinale a Melbourne!

Matteo Berrettini batte Gael Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 e prima storica semifinale italiana dell'Australian Open.

14:39 - Berrettini serve per il match

Game Monfils... Berrettini serve per il match dopo il cambio campo.

14:35 - Berrettini 5-1 al quinto set

Muove il punteggio Monfils, non si scompone Berrettini: 5-1. Manca "solo" un ultimo sforzo.

14:29 - Strepitoso Berrettini: 4-0

Matteo Berrettini è a 2 game dal diventare il primo tennista italiano in semifinale all'Australian Open.

14:24 - DOPPIO BREAK BERRETTINI!

Eroico Berrettini: doppio break di vantaggio, 3-0 di strenua difesa mandando Monflis fuori giri.

Matteo Berrettini Credit Foto Getty Images

14:20 - 2-0 Berrettini: momento caldissimo

Matteo consolida subito il break: 2-0 con tutta l'energia ritrovata.

14:17 - BERRETTINI AVANTI AL QUINTO

QUINTO SET E SUBITO BREAK BERRETTINI, alla seconda chance, da 30/0 Monfils... Matteo si scrolla subito di dosso la grande rimonta del francese.

Monfils Open d'Australie 2022 Credit Foto Getty Images

14:03 - Si va al quinto set: Monfils completa la rimonta

Gael Monfils completa la rimonta in risposta al quinto set-point: si va al quinto set, come a New York nel 2019

13:50 - Ossigeno al servizio per Berrettini

Iniezione di fiducia per Berrettini, che tiene la battuta con 3 prime vincente. Forza Matteo

13:43 - BREAK MONFILS: momento delicato

Ora Monfils fa più cose con il dritto, torna a palla break e stavolta non fallisce: il vincente sulla riga.

13:36 - Quarto set: 2-2 d'equilibrio

Berrettini ha un po' di difficoltà a rispondere da sinistra in questa fase delicata di partita, ma il suo servizio è tornato solidissimo.

13:25 - Comincia il quarto: Berrettini rifiuta il break

Quarto set e l'inerzia del match ora è a favore di Monfils, ma Berrettini gli cancella subito la palla break con il primo di 2 ace consecutivi.

Australian Open 2022: Gael Monfils Credit Foto Getty Images

13:17 - Match riaperto: il terzo set è di Monfils

TERZO SET MONFILS: 6-3 grazie al break conquistato nel terzo game. Il francese ha lasciato andare il braccio.

13:08 - BREAK MONFILS, il primo del match

Il primo doppio fallo di Berrettini gli costa il primo break... E Monfils, in modalità rischiatutto, sale subito 5-2

13:00 - Berrettini salva una palla break (con l'ace)

Matteo salva una palla break con l'ace su 30/40, martella e tiene la battuta: 2-2

12:45 - Via al terzo set

TERZO SET e subito un game complicato per Berrettini ai vantaggio, ma senza palle break, difeso dopo oltre 5 minuti

Quarterfinals match against Gael Monfils of France during day nine of the 2022 Australian Open at Melbourne Park on January 25, 2022 in Melbourne, Australia. Credit Foto Getty Images

12:35 - Il punto più bello sel secondo set

Magia di Berrettini: lo slice di rovescio pietrifica Monfils

12:33 - SECONDO SET BERRETTINI: DOPPIO 6-4

Matteo in controllo dopo il break nel settimo game, chiude 6-4 e si porta 2 set a zero. Decisivo quel game di 20 minuti, il quarto del parziale, in cui Berrettini ha cancellato 3 palle break, entrando nella mente di Monfils.

12:25 - BREAK BERRETTINI

BREAK BERRETTINI del 4-3. Monfils inizia il suo game facendo doppio fallo e lo chiude steccando... Matteo serve per l'allungo dopo il cambio campo.

12:20 - 3-3 dopo il game fiume

Due game a quindici di servizi rispettati: um modo (per entrambi) di rifiatare.

12:15 - Game di 20 minuti! Lo difende Berrettini

Berrettini si prende i giusti rischi e cancella le prime 2 palle break (la seconda in serve and volley!) su 15/40, la terza con l'ace (il sesto) e tiene infine un game lungo e importantissimo (di 10 parità, 26 punti giocati) per il corso del secondo set: 2-2.

11:49 - Monfils meglio in avvio di secondo set

Si scambia poco e Monfils alza il livello del suo tennis, iniziando meglio il secondo parziale.

11:40 - Inizia il secondo set: subito BP Berrettini

Berrettini va subito a palla break nel primo game del secondo set ma, senza rimpianti, è bravo Monfils a difendere la battuta.

11:35 - Il punto più bello del 1° set

Berrettini da cineteca: difesa stoica e dritto incrociato in controbalzo

11:30 - PRIMO SET BERRETTINI: 6-4

Primo set Berrettini: 6-4 cancellando un break-point con il primo di due ace consecutivi. Matteo avanti in 45 minuti.

11:20 - Berrettini in stato di grazia

Perfetta fin qui la partita di Matteo, che si garantisce di servire per il set mandando al tappeto Monfils in contropiede.

11:13 - Berrettini consolida il break: 4-2

Matteo è implacabile col servizio: altro game a zero, 10 punti consecutivi

11:11 - BREAK A ZERO DI BERRETTINI

Doppio fallo di Monfils e Matteo ad alta intensità di dritto, più punto vinto a rete.

11:08 - La prima spaccata di Monfils

Prima spaccata e prima risposta vincente di Monfils, ma Berrettini è bravo a tenere la battuta su 30/pari

11:00 - Primi due game di servizio

Monfils e Berrettini rompono il ghiaccio al servizio: 1-1, primi due game di un match che farà registrare molti ace e prime vincenti.

10:55 - Berrettini è in campo

Warm-up sul centrale: è tutto pronto per la grande sfida... Monfils non ha ancora perso un set, Berrettini è rimasto in campo 5 ore più di lui fra Imodium, un set perso con Kozlov e le cinque fatiche contro Alcaraz.

10:45 - Oggi Berrettini, domani Sinner

Oggi ci prova Berrettini, domani sarà Sinner a sfidare Stefanos Tsitsipas per accedere, per la prima volta nella sua giovane carriera, in semifinale Slam. Non accadeva dal 1973 che due italiani approdassero ai quarti di finale di un major : allora erano i giovani Panatta e Bertolucci al Roland Garros.

10:30 - Manca poco, cresce l'attesa a Melbourne...

Ashleigh Barty ha già finito sul centrale: significa che fra poco sarà il momento di Matteo Berrettini: sfiderà Monfils per uno storico posto in semifinale a Melbourne.

