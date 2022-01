Quarantaquattro anni dopo Chris O’Neil, ultima delle quindici campionesse di casa dell’Australian Open fra cui i 6 titoli di Nancy Wynne, gli 11 di Margaret Smith e i 4 di Evonne Goolagong, Melbourne è di Ashleigh Barty. È tutta sua. È tutto suo un torneo dominato fin dalla prima ora: uno Slam stravinto senza lasciare per strada nemmeno un set, perdendo 3 soli turni di battuta (il primo contro Anisimova) per un totale di appena 30 game. Uno in più di Steffi Graf, che nel 1989 vinse l’Australian Open cedendone 29.

Nata il 24 aprile 1996, australiana di origini aborigene come la mitica Goolagong, Ashleigh Barty ha vinto Wimbledon Junior nel 2015 prima di lasciare il tennis per crisi depressive e per tornare a giocare a cricket, che pare essere la sua vera grande passione. Niente male per chi comanda il ranking femminile dal 2019 e malgrado altrettanti Slam non disputati un anno dopo - il Roland Garros da detentrice e lo US Open - per il divieto australiano di recarsi all’estero durante la prima pandemia covid.

Ad

Australian Open 2022, Ashleigh Barty in finale contro Danielle Collins Credit Foto Getty Images

Australian Open Pagellone Italia: Berrettini faro, delusioni Sonego e Musetti 4 ORE FA

Campionessa in carica di Wimbledon sostenuta da una nazione-continente, Ashleigh Barty apre i battenti di una lunga festa australiana, che prosegue alla Rod Laver Arena con la finale di doppio fra gli amatissimi Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis e gli specialisti Matthew Ebden e Max Purcell. Ma fra cronaca di un successo annunciato e appuntamento con la storia, Barty ha giocato una finale sotto pressione soffrendo il tennis all-in dell’”americana d’Australia” Danielle Collins, qui semifinalista nel 2019 e oggi alla sua prima finale Slam.

Il nastro aiuta Collins, che chiede scusa a Barty

Collins, forzando ogni risposta per entrare nello scambio, è arrivata a palla break nel quinto game prima di consegnarsi nel seguente con un doppio fallo fuori di un metro. Barty non ha giocato un match tecnicamente indimenticabile e va proprio scritto, ma ha potuto contare sulla prima di servizio, che nel primo parziale le è valso 15 punti su sedici; sul dritto diagonale, che fino al match-point ha spinto Collins a colpire senza appoggi fuori campo; sul cambio in back lungolinea, profondo e centrale, contro l’ottimo rovescio avversario.

Barty breakka Collins nel primo set: esulta anche Russell Crowe

Il primo set s'è chiuso 6-3 in 32 minuti e pareva fatta, in linea coi 61' di media impiegati da Barty per battere Tsurenko, Bronzetti, Giorgi, Anisimova, Pegula e Madison Keys. Invece Danielle Collins, onorevole finalista, è tornata indietro e ripartita a cannone, saltando con la racchetta oltre una rete all’improvviso più bassa, con una Barty in crisi all’ingresso nell’ultima curva. Passiva, contratta, in attesa d’un errore avversario che non arrivava più, anzi, qui Collins ha manovrato di rovescio, spinto i colpi e attaccato la rete, salendo 5-1 nell’incredulità del centrale.

Australian Open 2022, Ashleigh Barty in finale contro Danielle Collins Credit Foto Getty Images

Ma è stato questo l’unico fantasma ad aleggiare sul giorno che doveva essere di Ashleigh Barty. É tornato il momento della campionessa in escalation da 1-5 (0/30) per far esultare Melbourne al tie-break: 6-3 7-6 (2) griffato vincente in diagonale Down Under. La missione è compiuta, il trionfo è servito.

Barty vince gli Australian Open: match point ed esultanza finale

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Barty: "Questo torneo una delle esperienze più belle della mia vita"

Australian Open Cosa manca a Matteo Berrettini per vincere uno slam 19 ORE FA