Tennis

Australian Open, Osaka: "Sono felice di essere tornata e di quello che ho fatto"

AUSTRALIAN OPEN 2022 - La campionessa in carica commenta la sconfitta rimediata al terzo turno contro Amanda Anisimova, americana classe 2001: "Non sono Dio. So che posso vincere ogni match, ma anche perdere: è stato bello tornare e potere pensare di poter vincere un torneo dello Slam, almeno all'inizio".

00:00:54, 7 minuti fa