Tennis

Australian Open - Paula Badosa agli ottavi, Marta Kostyuk superata in tre set: gli Highlights

AUSTRALIAN OPEN - Paula Badosa chiude in giochi in tre set contro Kostyuk: 6-2 5-7 6-4 il risultato che la proietta agli ottavi, dopo aver regalato un set in rimonta alla teenager ucraina.

00:03:08, 3 ore fa