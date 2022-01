Paura e Rafael Nadal. Praticamente un ossimoro. Eppure, il maiorchino l’ha provata la paura. Una paura sportiva. Quella di non tornare. Quella di dover finire anzitempo una carriera maestosa. Il problema al piede come turning point negativo della sua storia: US Open 2021. La stampella a rallentare un uomo bionico, emblema della solidità. Poi gli allenamenti. Prima da 20 minuti, poi da 45 minuti. "Gli infortuni sono più facili da accettare se sai di avere un calendario, ma con il piede è stato più difficile. Per mesi sono andato in campo, in palestra e non ho visto miglioramenti. A livello mentale è stata dura".

Nadal: "Se ho temuto di non tornare? Sì, tutti i giorni"

Quindi il viaggio in Australia. Per l’Australian Open. Vinto solo nel 2009. Non il suo torneo preferito dal punto di vista dei successi, però ingaggiato con tanta voglia di fare. Con la voglia di ricostruire qualcosa. Sia a livello fisico, che a livello mentale. Il tennis come medicina. E quindi la scalata. Un passettino alla volta. Un gradino alla volta. Perché a 35 anni non è il caso di fare progetti a lungo termine. Enjoy the moment. Carpe diem.

Giron e Hanfmann come riscaldamento, Khachanov e Mannarino come passaggio obbligatorio per la seconda settimana, Shapovalov per (ri)vivere i fasti delle battaglie di un tempo e Matteo Berrettini come conferma del campione che è. Una zampata, la solita. Una finale slam, la ventinovesima. Secondo posto ogni epoca, dietro a Novak e Roger (31).

Ma non solo. Il match di domenica mattina gli varrà il titolo di 5° finalista più anziano nella storia degli Australian Open: 35 anni e 241 giorni. Ok, forse anziano non è un complimento, però di questo si tratta. Eccezion fatta per Mannarino, solo due anni più giovane di lui, Nadal ha affrontato tutta gente all’epoca del primo Roland Garros (2005) andava ancora a scuola. Shapovalov addirittura stava iniziando le elementari.

E quindi, cosa c’è dietro questa finale - la sesta - in Australia? Quello che abbiamo detto prima. Il carpe diem. Il cogliere l’attimo. "L’unica cosa che conta è l’Australian Open. Sono concentrato sulla finale", ha detto a fine partita al microfono di Jim Courier. Nessun riferimento al 21° slam. Nessun fronzolo per testa. Una condizione di assoluta pace e tranquillità, che solo l’esperienza può fornire. Roger e Novak non ci sono, ma nonostante questo la pressione non esiste. Non è minimamente contemplata.

Negli ultimi della propria esistenza, Lope de Vega, uno dei più grandi scrittori, poeti e drammaturghi spagnoli, tornò ad innamorarsi. Prima di una donna, poi della poesia. Anzi, senza scansione temporale. Di una donna e della poesia. Riuscì a sconfiggere la propria crisi esistenziale e accettò la vecchiaia come condizione naturale della vita, trovando anche il tempo di sorridere.

Rafael Nadal, che con Lope de Vega ha in comune la nazionalità e il genio, sta affrontando l’Australian Open nello stesso modo: all’interno di una sorta di bolla che gli permette di essere quasi catartico verso il tennis e verso la vita. Logico, l’anima è sempre quella del combattente, innata e purissima, ma il modo in cui accetta di perdere un set, di subire un break, lo rendono inespugnabile alle correnti del nervosismo (sempre pericolose).

Che leggenda del nostro sport! Rispetto a Djokovic è molto più rilassato all'idea di vincere il 21° slam. È una superstar assoluta e sarà in grado di farcela (Boris Becker)

La vittoria su Berrettini è la cinquantesima (!) in carriera contro i top10 nei tornei del grande slam. Un numero spaventoso se consideriamo che Lendl, il quarto in classifica (il primo e il secondo li indovinate da soli), è solo a 32. Un numero allucinante se pensiamo che il quarto in attività è Andy Murray a 21. Però, sotto sotto, secondo me Rafa non ci pensa. La sua testa e il suo sorriso risplendono il divertimento di un bambino. Un ragazzino di quasi 36 anni che è tornato a fare quello che ama. Se poi arriverà la vittoria, tanto meglio.

