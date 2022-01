Un match che poteva essere insidioso, ma che Jannik Sinner ha trasformato in una passeggiata. L'allievo di Riccardo Piatti accede al terzo turno degli Australian Open liquidando 6-2 6-4 6-3 il n° 104 del mondo, Steve Johnson. L'azzurro eguaglia la prestazione dei suoi colleghi Berrettini, Sonego e Giorgi e raggiunge il qualificato giapponese Taro Daniel che per ora ha un percorso netto in Australia: cinque partite disputate, cinque vittorie, zero set concessi.

La cronaca del match

Dopo l'esordio positivo con Sousa , altra partenza devastante dell'azzurro con due break consecutivi e set archiviato in 25 minuti. Colpisce l'impatto sul match (nonostante la lunga attesa, si è giocato alle 10 sera) e la continuità. Johnson può solo ammirare, come nel caso di questa splendida volèe in allungo.

Sinner, volèe magistrale in allungo: standing ovation dal suo angolo

Nel secondo set c'è più equilibrio: l'americano entra in partita e prova a mettere l'acceleratore col diritto. Niente da fare. Sinner è chirurgico: break nel nono game e 2-0 dopo poco più di un'ora di gioco. L'altoatesino è letale nel terzo parziale: break immediato e chiusura in un'ora e 43 minuti di gioco. Per lui è la prima volta ai sedicesimi dell'Happy Slam.

Sinner, esordio sul velluto con Sousa: rivivi il match in 3'

