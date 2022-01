Con l'altoatesino sarà il 4° confronto diretto, il primo sul veloce: a Roma nel 2019 vinse Stefanos, nel 2020 Jannik. Nel precedente più recente, quello dello scorso aprile a Barcellona, il greco ha avuto la meglio 6-3 6-3. Mercoledì sarà il primo match Slam tra i due.

Mercoledì 26 gennaio, sulla Rod Laver Arena non prima della 5:00 (terzo match), il match valido per i quarti di finale dell'Australian Open fra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas sarà trasmesso in TV su Eurosport (canali 210-211 di Sky) e su DAZN.

Data, orario e luogo: Mercoledì 26 gennaio 2022, non prima delle 5:00, terzo match della Rod Laver Arena

Ottavi: Jannik Sinner b. Alex De Minaur 7-6 6-3 6-4

3° turno: Jannik Sinner b Taro Daniel 6-4 1-6 6-3 6-1

2° turno: Jannik Sinner b Steve Johnson 6-2 6-4 6-3

1° turno: Jannik Sinner b Joao Sousa 6-4 7-5 6-1

Ottavi: Stefanos Tsitsipas b Taylor Fritz 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4

3° turno: Stefanos Tsitsipas b Benoit Paire 6-3 7-5 6-7 6-4

2° turno: Stefanos Tsitsipas b Sebastian Baez 7-6 6-7 6-3 6-4

1° turno: Stefanos Tsitsipas b Mikael Ymer 6-2 6-4 6-3

