papà Srdjan, ha riservato parole pungenti e cariche di veleno per attaccare le istituzioni australiane e chi ha imposto al figlio di lasciare il paese e non prendere parte all’adorato Australian Open. Dopo aver sperato fino all’ultimo di evitare l’espulsione, a meno di 24 ore dall’inizio del primo Slam della stagione : Novak Djokovic, i suoi avvocati e la sua famiglia si sono dovuti arrendere e accettare l’espulsione dal paese dopo il verdetto unanime della Corte Federale. Il numero uno del mondo si è imbarcato con il primo aereo utile da Melbourne, lasciando l’Australia intorno alle 12:30 italiane, mentre dalla Serbia: i famigliari del campione e in particolare, ha riservato parole pungenti e cariche di veleno per attaccare le istituzioni australiane e chi ha imposto al figlio di lasciare il paese e non prendere parte all’adorato Australian Open.

Il tentativo di assassinare il miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili nel petto di Novak".

Meno crude ma non meno tenere le parole del presidente serbo Aleksander Vukic, che parla di una caccia alle streghe andata a buon fine.

"Per 11 giorni hanno tormentato, oserei dire torturato intelettualmente e fisicamente Novak Djokovic, inscenando una caccia alle streghe organizzata ad arte solo contro di lui, un ragazzo che ha vinto 9 volte l’Australian Open e ha contribuito negli anni a rendere glorioso questo torneo. Tutto il nostro popolo è deluso per questa sentenza e siamo convinti che sia stata una decisione politica quella presa dalla magistratura australiana ai danni del numero uno del mondo”.

La Federtennis serba: "Vittoria della politica sullo sport"

Parla di “processo farsa” invece la federazione serba di tennis, che solleva molti interrogativi sul comportamento tenuto da un paese che nel 2032 ospiterà i Giochi Olimpici e che è venuto meno al principio cardinale dello sport quello caro al fondatore del CIO, Pierre De Coubertin: “L’importante non è vincere ma partecipare”.

Quale messaggio invia l'Australia, due volte organizzatrice dei Giochi Olimpici, per la sua terza organizzazione, nel 2032?

Novak Djokovic non potrà difendere il titolo di campione vinto nel 2021, all'Aus Open 2022 Credit Foto Getty Images

Kecmanovic: "Vendicheremo Djokovic sul campo"

Miomir Kecmanovic, che avrebbe dovuto affrontare lunedì Novak Djokovic nel primo round degli Australian Open invece sul proprio account social ha promesso una vendetta sportiva nel nome dell’illustre campione, che sta attraversando una delusione che non sa nemmeno spiegare a parole.

"La nostra piccola squadra serba qui a Melbourne è amareggiata e delusa per ciò che è successo a Djokovic, e penso che ora dobbiamo fare il possibile in campo per vendicare il nostro miglior campione che non può essere qui. Non oso nemmeno immaginare cosa ha dovuto affrontare Novak in questi 10 giorni e come abbia vissuto questo verdetto. Sono sicuro che vincerai altri Slam e che questa giornata non ti impedirà di scrivere tante altre pagine di storia di questo sport. Siamo tutti al tuo fianco”.

