Australian Open - Tennis 360, Ep.5: Berrettini è un Top non per caso. Osaka fuori, ma brava Anisimov

AUSTRALIAN OPEN - Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno analizzano la 5a giornata del torneo 2022: Berrettini Top non a caso, peccato per Sonego. Osaka fuori, ma brava Anisimova. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport al termine delle partite dell'Australian Open.

00:59:09, 13 minuti fa