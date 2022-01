Tennis

Australian Open, Tennis 360. Raducanu, errore di inesperienza: a quel livello le vesciche...

AUSTRALIAN OPEN - Nella quarta puntata Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Fabio Colangelo discutono del ko di Emma Raducanu al 2° turno: ha giocato tutto il match senza poter giocare il dritto a causa delle vesciche. A quel livello però non ci si può far trovare impreparati, anche per esistono le soluzioni.

