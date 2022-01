Tennis

Australian Open, Tomic shock al giudice di sedia: "Scommettiamo che ho il Covid?"

AUSTRALIAN OPEN - In un cambio campo nel match di qualificazione, il 29enne australiano si rivolge al giudice di sedia: "Scommettiamo una cena che ho il Covid? E' possibile che ci mandino in campo senza un test PCR ufficiale?". Il giocatore ha perso il match con il russo Safiullin 6-1, 6-4 in appena 57'

00:00:43, 44 minuti fa