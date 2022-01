Sinner-Tsitsipas, match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2022, è terminato sul punteggio di 6-3 6-4 6-2 in favore del tennista ateniese. Jannik Sinner ha lasciato anima e corpo sul cemento di Melbourne, eppure non è bastato. Un rinato Stefanos Tsitsipas ha sorpreso tutti quest'oggi, Jannik compreso.

Il greco ha prenotato il terzo slot per le semifinali con una prestazione magistrale, costruita sulla rocciosità di servizio e dritto. Sinner non è mai riuscito ad entrare nello scambio, tanta la potenza scaturita dalla racchetta greca su questi due fondamentali. Tsitsipas dimostra dunque di aver superato il periodo di convalescenza post-operazione al gomito, e attende di scoprire il prossimo avversario in semifinale. L'ultimo quarto del tabellone maschile, Medvedev-Auger-Aliassime , sancirà il verdetto.

08:58 - Il report di un match a senso unico

Stefanos Tsitsipas batte Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2, giocando in stato di grazia la sua miglior partita australiana. Match di altissimo livello: quando il greco sale in cattedra, Sinner s’inchina, fermandosi ai suoi primi quarti di finale a Melbourne. Tsitsipas affronterà il vincente di Medvedev-Auger Aliassime.

08:46 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 2-6, il greco è in semifinale

TSITSIPAS MATTATORE, SINNER SI ARRENDE IN 3 SET. Il greco sfodera la sua miglior prestazione stagionale contro uno Jannik Sinner mai domo. Troppo il divario tecnico tra i due, col greco famelico nel punire l'azzurro ad ogni mezzo passo falso. Ora Tsitsipas attende il vincente tra Medvedev e Auger-Aliassime in semifinale.

Stefanos Tsitsipas Credit Foto Getty Images

08:41 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 2-5

TSITSIPAS A UN PASSO. Sinner chiude a testa alta questo game, sfoderando il suo miglior dritto. Il greco ora servirà per il match.

08:35 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-4

SECONDO BREAK TSITSIPAS. Scappa via il dritto di Sinner, limitato a un solo punto nel proprio turno a battuta. Ora Tsitsipas comincia a dominare anche col rovescio.

08:33 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-3

TSITSIPAS TIENE DURO AI VANTAGGI. massimo sforzo per Sinner, che per la prima volta riesce a trascinare ai vantaggi il greco. Un gran recupero finalizzato da un passante e seguito da un dritto in corridoio da parte del greco tornano a far sperare l'altoatesino, ma Tsitsipas non cala d'aggressività nemmeno sotto pressione. Due servizi potenti gli permettono di spingere fuori dal campo Sinner.

08:27 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-2

BREAK TSITSIPAS. NOTTE FONDA. Impressionante questo game da parte del greco. Il passante con cui trafigge un Sinner troppo leggero a rete è una doccia fredda. Il greco si guadagna due palle break e infila l'azzurro senza pietà.

08:22 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-1

TSITSIPAS NON CALA. Lo ripetiamo, questa è la miglior versione di Tsitsipas. Il greco cala il suo 4° ace e chiude un altro turno di battuta senza troppi patemi.

08:21 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-0

SINNER RIPARTE BENE. Altro turno a battuta tenuto saldamente dall'italiano, che finora non ha rischiato quasi mai tranne nel caso delle uniche due palle break sfruttate da uno Tsitsipas cinico.

08:14 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6

TSITSIPAS SI PRENDE ANCHE IL 2° SET! Parziale fotocopia del primo. Tsitsipas dominante a servizio (81% di prime tenute in campo e 81% di punti vinti con queste), mentre Sinner non riesce ad avviare lo scambio, tantomeno a dettare il ritmo del match. U misero 19% di punti vinti sulla prima di battuta non sono sufficienti ad impensierire il greco. Jannik deve ancora procurarsi la sua prima palla break.

Stefanos Tsitsipas Credit Foto Getty Images

08:09 - Sinner-Tsitsipas 3-6 4-5

SINNER SOPRAVVIVE A UNO STRARIPANTE TSITSIPAS. Due dritti tuonanti mettono l'azzurro sull'attenti, ma il vantaggio di partenza è troppo per attivare la rimonta del miglior Tsitsipas.

08:04 - Sinner-Tsitsipas 3-6 3-5

DEVASTANTE TSITSIPAS. Il greco non fa sconti nemmeno sulla seconda, che manda a segno due volte in questo game. Riesce tutto facile a Tsitsipas in questo frangente, Sinner costretto sulla strada della sopportazione.

07:56 - Sinner-Tsitsipas 3-6 2-4

TSITSIPAS IN SCIOLTEZZA. Pressione nulla di Jannik, anche in questo game. Il greco gli impartisce la solita legge del servizio e dritto, e continua a stanarlo sulla diagonale del rovescio. Prova magistrale del greco sin qui.

07:53 - Sinner-Tsitsipas 3-6 2-3

SINNER IN SCIA. Jannik si scuote di dosso il burrascoso inizio di secondo set, imprimendo un parziale di 40-0 al greco, troppo precipitoso in un paio di frangenti. nessun rischio per l'azzurro qui, che gestisce al meglio le accelerazioni dell'avversario.

07:50 - Sinner-Tsitsipas 3-6 1-3

TSITSIPAS NON CEDE. Il greco conferma il vantaggio e vola sul 3-1, concedendo solo un punto all'italiano in questo quarto game.

07:48 - Sinner-Tsitsipas riprende, 3-6 1-2

SI RIPRENDE! Qualche minuto in più per asciugare il campo e per concedere il riscaldamento ai giocatori. Staremo a vedere come questa pausa prolungata impatterà l'inerzia del match. Sinner ha tutto da guadagnare in questo momento...

07:33 - Sinner-Tsitsipas sospesa, 3-6 1-2

PIOVE, GIOCO FERMO! Il tetto della Rod Laver Arena si sta chiudendo, molto lentamente. Momento di riflessione per Sinner, che ancora non è riuscito a trovare una risposta al servizio dell'avversario (4/22 punti vinti in risposta alla sua prima).

Pioggia sulla Rod Laver Arena Credit Foto Getty Images

07:29 - Sinner-Tsitsipas 3-6 1-2

ALTRO BREAK TSITSIPAS. A Melbourne comincia a piovere, e Sinner comincia a spegnersi. Le poche volte che l'azzurro riesce a farlo muovere, il greco risponde presente. Tsitsipas si guadagna una palla break con un rovescio lungolinea maestoso, poi sfrutta un errore gratuito di Jannik.

Che roba Tsitsipas! Il rovescio lungolinea è una meraviglia

07:23 - Sinner-Tsitsipas 3-6 1-1

EQUILIBRIO E TENSIONE. Il secondo set si prolunga su ritmi altissimi. Entrambi i giocatori solidi a servizio, col greco che non permette all'azzurro di entrare nello scambio. Serve attendere un calo fisico o di tensione dell'ateniese, senza smarrirsi a battuta.

07:17 - Sinner-Tsitsipas 3-6

TSITSIPAS IMPECCABILE, IL 1° SET E' SUO! Sinner costretto a rincorrere anche in questo ultimo game. Il greco si guadagna due set point e sfonda al secondo. Qui poco è dipeso da Jannik: l'azzurro ha sbagliato veramente poco. Sinner ha tenuto in campo solo il 48% di lrime, convertendone però il 100% (10/10). Il greco ha schiacciato l'azzurro con un gioco piuttosto lineare: servizio e un dritto granitici.

07:12 - Sinner-Tsitsipas 3-5

TSITSIPAS SERVIRA' PER IL SET. Sbaglia poco o nulla Jannik, anche qui. Ora deve sperare in un calo a servizio da parte del greco.

07:08 - Sinner-Tsitsipas 2-5

TSITSIPAS NON TREMA. Si è preso qualche rischio in più Jannik in questo game, come normale che sia. Purtroppo non è bastato. Tsitsipas continua a servire bene, generando una pressione ingestibile per la risposta di Jannik.

07:05 - Sinner-Tsitsipas 2-4

SECONDO GAME A ZERO PER JANNIK! Altro turno di battuta facile per l'azzurro, nonostante qualche difficoltà di troppo nel controllare la prima di servizio in questo avvio di match (44% tenute in campo).

07:01 - Sinner-Tsitsipas 1-4

TSITSIPAS INGIOCABILE. Scambi rapidi e spezzati, il greco domina con potenza e velocità. Sinner si dimostra reattivo su un solo punto, quando trafigge l'ateniese con un gran rovescio lungolinea. Per il resto, zero rischi per Tsitsipas.

06:58 - Sinner-Tsitsipas 1-3

SINNER TIENE A ZERO TSITSIPAS! Reazione dell'azzurro: game che scivola rapidamente in suo favore. Prima un servizo e dritto, poi un sublime diagonale col rovescio seguito da un servizio vincente e un colpo steccato del greco. avanti così.

06:54 - Sinner-Tsitsipas 0-3

TSITSIPAS CONSOLIDA IL VANTAGGIO. Poco margine d'intervento anche in questo game per Sinner. Un avvio così esplosivo, da parte del greco, era da mettere in preventivo. Ora Jannik deve stringere i denti ed allungare il più possibile il parziale.

06:50 - Sinner-Tsitsipas 0-2

BREAK TSITSIPAS. Partenza lanciata del greco, che sta trovando una profondità pressochè perfetta col dritto. In avvio Sinner si pare bene il campo fino a condurre il punteggio del game, salvo poi incepparsi con la prima di servizio. Un doppio fallo dell'azzurro e una palla break sono quanto bastano al greco per effettuare il sorpasso a freddo.

Stefanos Tsitsipas Credit Foto Getty Images

06:42 - Sinner-Tsitsipas 0-1

TSITSIPAS C'E'. Peccato per Jannik! L'azzurro strappa subito un parziale di 30-0 sul servizio del greco, che però sale in cattedra con due prime atomiche (la prima a 214 km/h), poi prende il sopravvento nei due scambi successivi.

06:39 - Sinner-Tsitsipas 0-0

SI PARTE! Tsitsipas al servizio.

06:32 - Giocatori in campo!

A Melbourne fa caldissimo, e il sole batte forte sul cemento del Centrale. Per vincere quest'oggi, serviranno soprattutto i muscoli. Ora il riscaldamento, poi si parte!

06:24 - Swiatek avanza... E libera il Centrale

La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 7 del tabellone femminile, ha completato la rimonta su Kaia Kanepi dopo 3 ore di battaglia. 4-6 7-6 6-3 il risultato che proietta Swiatek in semifinale contro Collins. Ora il cemento della Rod Laver Arena si prepara per il big match Sinner-Tsitsipas.

05:45 - Si fermano Bolelli e Fognini, Swiatek allunga il match del Centrale

Il doppio azzurro si ferma ai quarti di finale: troppo forte il duo Ram/Salisbury, che trionfa con un netto 6-3 6-2 avanzando così alle semifinali. Sul Centrale invece, Iga Swiatek ha prolungato il match contro Kaia Kanepi al 3° e decisivo set. Ciò significa che dovremo aspettare ancora per il decollo del match Sinner-Tsitsipas.

I match di giornata

D. Collins (USA) - A. Cornet (FRA) 7-5 6-1

I.Swiatek (POL/7) - K.Kanepi (EST)

J. Sinner (ITA/11) - S. Tsitsipas (GRE/4)

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - D. Medvedev (RUS/2)

RECAP DAY 9

Madison Keys. Nel Day 9 di Melbourne, tanti verdetti: a partire dal tabellone maschile, in cui Rafa Nadal ha prenotato il primo slot in semifinale con una vittoria in 5 set su Denis Shapovalov. Successo in 5 set anche per il nostro Matteo Berrettini , capace di arginare la rimonta di Gael Monfils. Nel femminile avanti Ashleigh Barty

