Zverev sul velluto con Albot

In aggiornamento..

Ad

Gael Monfils è la mina vagante del torneo

Tennis Mischa Zverev: "E' la miglior versione di Sascha di sempre" 22/11/2021 A 16:19

Il 35enne di Parigi, fresco vincitore del suo 11esimo titolo in carriera, ha staccato per la quinta volta il biglietto per gli ottavi degli Australian Open, distruggendo per 7-6(4), 6-1, 6-3 il cileno Garin, in due ore e un minuto di gioco. Il francese ha messo a segno 14 ace e 30 vincenti, portando a casa 103 punti contro gli 80 del sudamericano. Il talento transalpino si è spinto per la 20esima volta agli ottavi di un Major. E lo ha fatto senza lasciare per strada alcun set nei tre incontri disputati, perdendo appena 20 game. Domenica affronterà il serbo Miomir Kecmanovic.

Monfils è un treno, Garin non può nulla: gli Highlights

Super-Shapovalov: Opelka KO in 4 set

Prima volta per Denis Shapovalov agli ottavi dell'Australian Open! Il classe 1999 ha controllato in quattro set una patata bollente di nome Reilly Opelka: 7-6(4), 4-6, 6-3, 6-4 lo score, in poco più di tre ore di gioco. Il canadese ha saputo gestire con autorità un incontro con tante insidie, a parte un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set. È stato molto solido con la risposta, obbligando il gigante americano a finire il serbatoio delle energie. Negli ottavi affronterà uno dei grandi favoriti del torneo: Sascha Zverev.

Shapovalov doma il problema-Opelka in 4 set: gli Highlights

ATP Finals Zverev schianta Medvedev ed è Maestro: tutto il meglio in 8' 21/11/2021 A 20:18