È stata una bella partita, se vogliamo anche tirata, l’ultima sul centrale di Melbourne, Day 1 dell’Australian Open, e in fondo sapevamo come sarebbe finita. Nello Slam senza Djokovic del distacco minimo Zverev-Medvedev, il vincitore delle ATP Finals non poteva fallire l’esordio contro il connazionale Daniel Altmaier che ha 23 anni, è numero 87 del ranking ATP e gioca sì un bel rovescio di meccanica Wawrinka, ma a mezza cilindrata.

Comunque sia, Zverev ha rotto il ghiaccio vincendo sopra l'ora di gioco un primo set 7-6 (3) in cui Altmaier ha cancellato 3 set-point nel decimo game prima di capitolare al tie-break. Altmaier s'è sgretolato nel secondo parziale 6-1 sotto i colpi del servizio di Zverev, che a fine match ha servito 14 ace con l'88% dei punti raccolti con la prima, prima di rinsavire al terzo set per strappare l'unico break sull'unica palla concessagli. E così alla fine è saltato fuori pure qualche punto spettacolare, come quando su uno spiovente a tutt'effetto di Zverev, Altmaier è andato a prendersi il punto a rete colpendo dall'altra parte del campo.

Zverev non capisce la domanda: "L'inglese è la mia quarta lingua"

Cosa molto molto inusuale prima d'un verdetto scontato, 7-6 (3) 6-1 7-6 (1) in 2 ore e 38 minuti, e di un secondo turno che gli metterà contro John Millmann, tennista di casa capace di battere qui Federer e oggi Feliciano Lopez 6-1 6-3 4-6 7-5, ponendo fine al 78° major consecutivo del veterano spagnolo.

Mischa Zverev: "Sascha perfezionista. Ora ha molta pressione"

