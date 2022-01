Una finale aperta e chiusa con dei fuochi d'artificio: all'inizio la standing ovation del Centrale aveva accolto (e intimorito) Ashleigh Barty, poi la reazione, in rimonta, proprio sul finale di secondo set. La Rod Laver Arena incorona Barty come nuova regina di Melbourne , dopo una battaglia vinta 6-3 7-6 sull'americana Danielle Collins, vittima di un clamoroso cortocircuito sul 5-1 in suo favore nel secondo parziale.

Ad

Una finalista australiana all'Happy Slam mancava dal 1980: al tempo Wendy Turnbull riuscì a spingersi fino al palcoscenico più solenne, salvo poi venire sconfitta dalla ceca Hana Mandlikova 6-0 7-5. Per trovare un'esponente australiana sollevare il trofeo di Melbourne, dobbiamo correre fino al 1978, quando fu Chris O'Neil a trionfare nella finalissima.

Australian Open Wilander: "Berrettini messo alle corde dai colpi veloci di Rafa" IERI A 07:51

11:20 - Il report del trionfo in salsa australiana

Quarantaquattro anni dopo Chris O’Neil, la coppa dell'Australian Open resta a casa: Ashleigh Barty, australiana di radici aborigene, trionfa a Melbourne battendo Danielle Collins 6-3 7-6 (2). Campionessa del Roland Garros 2019 e detentrice di Wimbledon, Barty vince il suo terzo Slam senza cedere nemmeno un set.

Barty vince gli Australian Open: match point ed esultanza finale

11:17 - Barty-Collins 6-3 7-6

BARTY RIMONTA IL SECONDO SET E VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN!! Una partita decisa dalla tensione e dalla bolgia di Melbourne: Ashleigh Barty domina il primo set, poi libera il braccio nel secondo rimontando due break di svantaggio. Harakiri Collins, che poteva prolungare il tutto al terzo set.

Ashleigh Barty Credit Foto Getty Images

11:08 - Barty-Collins 6-3 6-6

SI VA AL TIEBREAK! Chi l'avrebbe mai detto? Rimonta impressionante di Ashleigh Barty, che ora ha fretta di chiudere al tiebreak del secondo set.

11:04 - Barty-Collins 6-3 5-6

COLLINS SI ASSICURA IL TIEBREAK. La statunitense reagisce. Con pazienza, Collins riesce a vincere un duello prolungato e a gestire i back sempre più insidiosi della Barty, che si infrange più volte sul nastro. Ora la pressione passa tutta sulle spalle dell'australiana.

11:01 - Barty-Collins 6-3 5-5

BARTY RIACCIUFFA COLLINS, CLAMOROSO! Barty torna a martellare a servizio, per Collins poco spazio di intervento. Da 5-1 a 5-5, due break recuperati. Pazzesco.

10:56 - Barty-Collins 6-3 4-5

BARTY RIMONTA ANCHE IL SECONDO BREAK! Collins sente la pressione e permette alla Barty di colpire su un paio di deboli seconde. La Rod Laver Arena è una bolgia!!

10:49 - Barty-Collins 6-3 2-5

CONTROBREAK BARTY!! L'australiana rimane nel set e servirà per accorciare ulteriormente.

Ashleigh Barty Credit Foto Getty Images

10:43 - Barty-Collins 6-3 1-5

DOPPIO BREAK COLLINS!! Barty in confusione. Due doppi falli e uno smash mancato clamorosamente da parte dell'australiana, spingono l'americana a servire per il set.

10:39 - Barty-Collins 6-3 1-4

COLLINS SENZA PAURA! Barty schiacciata dall'aggressività dell'americana, che comincia a prendersi punti a rete con estrema facilità. Collins perfetta a servizio: tiene in campo il 80% delle prime e converte il 100% dei punti (4/4) con la seconda.

10:33 - Barty-Collins 6-3 0-3

COLLINS ANNULLA DUE PALLE BREAK! L'americana rimonta di muscoli e vola sul 3-0! La situazione si complica per Ash.

10:29 - Barty-Collins 6-3 0-2

FINALMENTE ABBIAMO UNA PARTITA! BREAK COLLINS! Barty smarrisce la prima di servizio in questo avvio di secondo set. Due errori consecutivi col dritto regalano a Collins due palle break. L'americana non perdona! E' solo il secondo break del torneo subito da Ashleigh Barty.

Collins prova a caricarsi nel secondo set: break sul 2-0

10:24 - Barty-Collins 6-3 0-1

RESET COLLINS. L'americana riparte bene: Barty ridotta a tergicristallo, Collins si apre bene il campo con il diagonale e sigilla il primo turno a servizio del suo secondo set.

10:19 - Barty-Collins 6-3

BARTY CRESCE E SI PRENDE IL 1° SET! Partenza contratta dell'australiana, che dopo essere stata costretta ad annullare una palla break, piazza il contrattacco al sesto game. Il servizio ha salvato la Barty in questo primo set: 84% di punti vinti con la prima di battuta (16/19).

Ashleigh Barty Credit Foto Getty Images

10:12 - Barty-Collins 5-2

BARTY CONFERMA IL BREAK DI VANTAGGIO! Orrendo turno di risposta per la Collins. L'uscita a vuoto del game precedente sembra aver mandato fuorigiri l'americana.

10:10 - Barty-Collins 4-2

ECCOLO! BREAK BARTY! Il doppio fallo sulla prima palla break dell'australiana costa carissimo alla Collins! Barty conduce sempre lo scambio e concretizza la prima chance buona.

Barty breakka Collins nel primo set: esulta anche Russell Crowe

10:05 - Barty-Collins 3-2

BARTY ANNULLA UNA PALLA BREAK. L'australiana prova a rifugiarsi nel servizio, ma appena Collins riesce ad intercettare un colpo corto e centrale, ecco che esplode il rovescio prepotente. L'americana inanella tre punti consecutivi dal 15-40 e mette pressione alla Barty, che però si scioglie al momento decisivo, districandosi da una situazione delicata.

09:58 - Barty-Collins 2-2

COLLINS RUGGISCE! Ancora rinunciataria Barty nel proprio turno a risposta. Collins la stordisce con due rovesci atomici. Convincente l'inizio dell'americana.

Il nastro aiuta Collins, che chiede scusa a Barty

09:53 - Barty-Collins 1-1

COLLINS RISPONDE PRESENTE. Inizio contratto di Barty a risposta. La Collins argina l'australiana a un solo punto.

09:48 - Barty-Collins 1-0

BARTY MARTELLANTE! L'australiana si porta a casa il primo game tra il boato del pubblico. Prima di servizio impeccabile per la Barty, che infila un ace e tre servizi vincenti per aprire il match. La Collins però, è pronta a colpire sulla seconda dell'avversaria: sublime la risposta in rovescio per il momentaneo 30-40.

09:45 - Barty-Collins 0-0

SI PARTE! Barty servirà per prima.

09:40 - In campo!

GIOCATRICI IN CAMPO! Un boato dà il benvenuto alla padrona di casa, Ashleigh Barty. La Collins invece non si siede sulla sua panchina, come da consuetudine.

Il percorso di Ashleigh Barty

Barty vs Tsurenko 6-0 6-1

Barty vs Bronzetti 6-1 6-1

Barty vs Giorgi 6-2 6-3

Barty vs Anisimova 6-4 6-3

Barty vs Pegula 6-2 6-0

Barty vs Keys 6-1 6-3

Barty, ecco la prima finale a Melbourne: il successo su Keys in 3'

Il percorso di Danielle Collins

Collins vs Dolehide 6-1 6-3

Collins vs Konjuh 6-4 6-3

Collins vs Tauson 4-6 6-4 7-5

Collins vs Mertens 4-6 6-4 6-4

Collins vs Cornet 7-5 6-1

Collins vs Swiatek 6-4 6-1

Collins domina Swiatek e prenota la finale: il match in 3'

RECAP DAY 12

Barty vs Collins in finale: il meglio delle due semifinali in 376 secondi

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Tennis 360, Ep.10: Medvedev è quanto di più si avvicini a Djokovic

Australian Open Berrettini fulmina Nadal col dritto: l'azzurro si scuote nel 3° set IERI A 06:25