Oggi Ashleigh Barty cercherà di interrompere un digiuno che dura da 44 anni. La testa di serie numero 1 se la giocherà con Danielle Collins , la racchetta a stelle e strisce in stato di grazia.

Una finalista australiana all'Happy Slam mancava dal 1980: al tempo Wendy Turnbull riuscì a spingersi fino al palcoscenico più solenne, salvo poi venire sconfitta dalla ceca Hana Mandlikova 6-0 7-5. Per trovare un'esponente australiana sollevare il trofeo di Melbourne, dobbiamo correre fino al 1978, quando fu Chris O'Neil a trionfare nella finalissima.

Chi vincerà? La solidità e l'equilibrio di Barty oppure l'aggressività e la potenza di Collins? I precedenti dicono 3-1 in favore di Ashleigh. La racchetta aussie si è imposta nel 2019 a Madrid e a Parigi, nel 2020 ad Adelaide. La Collins ha però vinto l'ultimo incrocio, sempre ad Adelaide nel 2021. L'australiana parte con i favori del pronostico, ma un mezzo passo falso potrebbe invertire l'inerzia in favore della 28enne statunitense.

Il day 12 degli Australian Open ha dato sfogo allo spettacolo delle semifinali di singolare maschile: il nostro Matteo Berrettini è caduto in 4 set contro un inossidabile Rafa Nadal , che lotterà per il suo 21° titolo Slam nella finale contro Daniil Medvedev; il russo si è imposto in 4 set sul greco Stefanos Tsitsipas