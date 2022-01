Tennis

Barty vs Collins in finale: il meglio delle due semifinali degli Australian Open 2022 femminili

Australian Open 2022 - In attesa di scoprire chi sarà la Regina delo Slam australiano nel tabellone femminile con la finalissima in programma sabato 28 gennaio alle 9:30 italiane che potrete seguire su Eurosport e Discovery+. La padrona di casa Ashleigh Barty sfida la statunitense Danielle Collins per la corona degli Australian Open. Qui i migliori colpi delle due rispettive semifinali.

00:06:16, un' ora fa