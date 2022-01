Tennis

Berrettini in esclusiva: “Sembrava di stare in Francia. Nadal? Sono cambiato dall'ultima volta”

AUSTRALIAN OPEN - Il n° 1 italiano racconta le sue emozioni dopo la battaglia al quinto set contro Monfils: "Dietro quel 'non vi sento' c'era tutta la mia adrenalina: volevo fare urlare il pubblico anche per me". E sulla sfida contro Nadal: "L'ho visto fare tanti serve&volley in questo torneo, si sa adattare, è un campione, ma io sono pronto" (intervista Zorzoli, montaggio Codina)

