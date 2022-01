Non è bastato il cuore a Matteo Berrettini per rimontare un match complicato contro Rafa Nadal . L'azzurro arresta la sua corsa in semifinale degli Australian Open, dopo 4 set lottati contro il maiorchino. Nadal ha dominato i primi due parziali, salvo poi subire la rimonta dell'azzurro nel terzo set. Nonostante l'inerzia favorevole all'azzurro, Nadal è riuscito a strappare il servizio in extremis, congelando il match sul 6-3 6-2 3-6 6-3 in suo favore. In finale lo spagnolo attende il vincente tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

07:43 - Il report della semifinale

Il maiorchino regola l'azzurro 6-3 6-2 3-6 6-3 e centra la sesta finale a Melbourne in carriera. Domenica alle 9:30 proverà a bissare il trionfo del 2009: attende il vincente di Medvedev-Tsitsipas

07:41 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 3-6

IL SOGNO DI BERRETTINI SI INFRANGE AL 4° SET, NADAL IN FINALE. Lo spagnolo sferra il colpo del campione nel momento migliore per Berrettini, che dopo due set sottotono era riuscito a riaprire le danze con la grinta di un leone. Ora il maiorchino attende l'esito della seconda semifinale tra Medvedev e Tsitsipas.

07:37 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 3-5

BREAK NADAL. QUESTA FA MALE. Il maiorchino servirà per il match. Berrettini troppo frettoloso, sbatte sul nastro due volte, concedendo altrettante palle break. Dopo una difesa formidabile sulla prima, l'azzurro cede al secondo duello prolungato con lo spagnolo.

Berrettini difende l'impossibile: palla break annullata a Nadal!

07:29 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 3-4

NADAL TIENE DURO! Lo spagnolo mette ancora il muso davanti dopo aver ribaltato un 15-30 iniziale. Matteo ora deve sfruttare l'inerzia favorevole, altrimenti le chance della zampata vincente del maiorchino aumenteranno di game in game.

07:25 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 3-3

IN-GIO-CA-BI-LE. Altro servizio tenuto a zero da Matteo. Nadal sta facendo il possibile per rimanere nel set, ma non riesce più ad insidiare l'azzurro.

07:18 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 2-2

BERRETTINI RISPONDE! Back-to-back-to-BACK servizi a zero. 18 punti di fila a servizio per Matteo, che vuole riaprire la partita.

07:13 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 1-2

RAFA TIENE A ZERO BERRETTINI. Back-to-back servizi a zero per i due tennisti. Lo script per ora sorride a Matteo, considerando che Nadal è abituato a costruire le sue vittorie a inizio set. Ora vietato abbassare la tensione...

07:11 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 1-1

BERRETTINI IN FIDUCIA! Qualche regalo di troppo dell'azzurro nel primo turno di servizio del maiorchino, poi risponde bene con un game a zero. Poco a poco, i colpi di Nadal stanno perdendo profondità. Berrettini sfodera tutto il suo arsenale: smorzata, ace e tanta intensità.

07:02 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3

BERRETTINI VINCE IL 3° SET! Matteo sigilla il parziale aggrappandosi alla prima di servizio! Nadal frastornato dopo aver perso un set all'improvviso!

06:58 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 5-3

LADIES & GENTLEMEN, BREAK BERRETTINI! Crescita vertiginosa di Matteo in questo terzo set! Nadal si inceppa sul più bello, Berrettini infierisce con un passante stratosferico guadagnandosi tre palle break. L'azzurro vince un duello di muscoli e sfonda alla stretta finale.

Matteo Berrettini Credit Foto Getty Images

06:52 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 4-3

GAME A ZERO BERRETTINI! Momento migliore del match per Matteo, ce sembra aver recuperato la sensibilità sulla palla. Il dritto in allungo con cui trafigge Nadal in profondità è un'opera d'arte.

Berrettini fulmina Nadal col dritto: l'azzurro si scuote nel 3° set

06:49 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 3-3

INAFFERRABILE RAFA! Nadal torna a far muovere Berrettini come un tergicristallo, fino a farlo sbattere inevitabilmente contro il nastro. Dallo 0-40 Berrettini risale sul 30-40, ma la reazione dello spagnolo non si fa attendere.

06:43 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 3-2

VAI COSI' MATTEO! L'azzurro e l'iberico si scambiano due regali clamorosi a rete, e a beneficiarne maggiormente è proprio Berrettini, che tiene Nadal a 30 e rimane ancorato al set.

06:35 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 2-1

CHE RITMO! Di gran lunga il game più avvincente del match. Berrettini deve sudare ai vantaggi, ma lancia qualche segnale di vita sulla seconda oltre a qualche stoccata col dritto. Nadal risponde punto su punto con gran classe, ma Berrettini questa volta non concede il sorpasso.

06:27 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 1-1

NADAL CONCEDE LE BRICIOLE. Servizio e schiaffo al volo, due accelerazioni di dritto e un errore di Berrettini. Nadal mette le cose in chiaro anche in questo avvio di 3° set. Berrettini limitato a un solo punto.

06:23 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6 1-0

RIPARTIAMO DA QUI! Berrettini costretto a rincorrere anche in questo primo game. Nadal lo trascina ai vantaggi vincendo tutti gli scambi prolungati. Matteo risponde con un attacco profondissimo in back e un servizio ben assestato.

06:12 - Berrettini-Nadal 3-6 2-6

NADAL DOMINA ANCHE IL 2° SET! Lo spagnolo si porta sul 4-0 in un batter di ciglia e scoraggia un sempre più anonimo Berrettini. Devastante il confronto delle seconde di battuta. Nel secondo set, Rafa tiene in campo solo il 50% delle prime, ma in compenso vince l'82% dei punti con la seconda (9/11). Viceversa, solo 1 punto vinto su 5 per Berrettini con la seconda. Spagnolo padrone del campo e del match, con solo due errori non forzati nel parziale (9 per Berrettini).

Rafa Nadal Credit Foto Getty Images

06:07 - Berrettini-Nadal 3-6 2-5

BERRETTINI CHIUDE IN CRESCENDO. 9° ace per Berrettini, che difende anche questo turno a servizio. Nadal servirà per il set. Serve premere il tasto reset il più presto possibile.

05:58 - Berrettini-Nadal 3-6 1-4

BERRETTINI EVITA IL BAGEL. Solo un punto concesso allo spagnolo nel quinto game. Berrettini si rifugia nella sua prima di servizio, ma per sorprendere questo Nadal servono ben altri colpi.

05:55 - Berrettini-Nadal 3-6 0-4

RAFA SE LA CAVA IN RIMONTA. Anche questo secondo parziale è scivolato rapidamente dalle mani di Berrettini. L'azzurro si procura una chance sul 30-0, poi Rafa aumenta i giri e centra 4 punti consecutivi.

05:48 - Berrettini-Nadal 3-6 0-3

SECONDO BREAK NADAL. Berrettini sembra aver spento l'interruttore anzitempo. Non solo errori col solito rovescio (11 non forzati sin qui), ma adesso anche col dritto. E' proprio questo colpo a tradire Berrettini ai vantaggi del terzo gioco.

Rafa Nadal Credit Foto Getty Images

05:39 - Berrettini-Nadal 3-6 0-2

NADAL CONFERMA IL BREAK DI VANTAGGIO. Poca storia anche in questo game. Nadal in fiducia, sempre un passo avanti rispetto a un Berrettini spaesato.

05:36 - Berrettini-Nadal 3-6 0-1

NO MATTEOOO! BREAK NADAL. Il maiorchino si guadagna altre due palle break e punisce l'azzurro senza pietà. Berrettini perde sistematicamente tutti i duelli prolungati che nascono dalla sua seconda. Nadal lo continua a muovere, e lo sfianca con una difesa impeccabile.

05:29 - Berrettini-Nadal 3-6

NADAL CONQUISTA IL 1° SET. Una passeggiata per Nadal, questo primo parziale. Matteo, oltre a non trovare mai una palla break, pare molto appesantito sulle gambe. Tra sesto e settimo game ha avuto persino una rapida chiacchierata col fisioterapista. Nadal lo continua a pizzicare su un rovescio che l'azzurro non è in grado di forzare. Deudente il rendimento con la seconda di servizio: 1 solo punto vinto su 8.

05:25 - Berrettini-Nadal 3-5

BERRETTINI RESISTE. "Non sento la palla", urla l'azzurro a Santopadre. Matteo se la cava ai vantaggi, ma con gran fatica. Ora Nadal servirà per il set.

05:20 - Berrettini-Nadal 2-5

NADAL IMPASSIBILE. Due accelerazioni lungolinea fenomenali permettono a Berrettini di scalare dal 0-30 al 30-30, ma proprio quando l'azzurro sembrava aver trovato la profondità perfetta per colpire Nadal, ecco che due risposte cadono corte al centro del campo. Nadal ne approfitta per trafiggere l'azzurro e difendere il game.

05:15 - Berrettini-Nadal 2-4

CRESCE BERRETTINI! L'azzurro fa e disfa a servizio (2° doppio fallo e 4° ace del match in questo game), poi rifila a Nadal una prodezza col back di rovescio, a baciare la riga. Il maiorchino e il centrale applaudono.

Grande attacco in back di Berrettini: palla sulla riga

05:10 - Berrettini-Nadal 1-4

NADAL IN SCIOLTEZZA. Berrettini batte un colpo con un cross vincente di dritto, poi è monologo Nadal. Famelico Rafa nella costruzione del punto, sin qui.

05:06 - Berrettini-Nadal 1-3

FORZA MATTEO! Doppio ace, e l'azzurro si prende il primo game del suo match. Nadal non è mai riuscito a entrare nello scambio.

05:01 - Berrettini-Nadal 0-3

VOLA VIA RAFA. Game che scivola via liscio per lo spagnolo. Berrettini in grande affanno sul lato del rovescio, già 8 errori non forzati per lui.

04:56 - Berrettini-Nadal 0-2

BREAK NADAL! Si muove con estremo anticipo Rafa, che grazie a una difesa perentoria mette subito alle corde Berrettini. Lo spagnolo poi attacca benissimo il rovescio dell'azzurro, che commette due errori fatali.

Rafa Nadal Credit Foto Getty Images

04:52 - Berrettini-Nadal 0-1

BENE NADAL. Berrettini è il primo ad andare a segno con un eccellente back su un angolo corto del maiorchino, poi Nadal sale in cattedra. Una sventola di dritto da fermo e un colpo profondo aiutato dal nastro permettono all'azzurro di prolungare ai vantaggi, ma il polso dello spagnolo, qui, non trema. Subito gran battaglia.

04:45 - Berrettini-Nadal 0-0

SI PARTE! Nadal servirà per primo.

04:37 - Manca poco...

GIOCATORI IN CAMPO! Ci siamo, il Centrale accoglie i due tennisti. A Melbourne piove, e il tetto della Rod Laver Arena è chiuso.

I match di giornata

non prima delle 4:30 italiane

Matteo BERRETTINI vs Rafael NADAL

dalle 9:30

Daniil MEDVEDEV vs Stefanos TSITSIPAS

SI COMINCIA ALLE 04:30 ITALIANE

La nostra diretta scritta comincerà alle 04:30 italiane, mentre in questo articolo troverete articoli, video e curiosità sul percorso di questi due grandissimi campioni: puntate la sveglia, ci vediamo alle 04:30...

