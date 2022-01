E' il giorno di Matteo Berrettini che nella notte italiana degli Australian Open 2022 sfida sua maestì Rafael Nadal per un posto nella finalissima dello Slam australiano e, perché no,nella storia del tennis italiano. Grande, grandissima attesa, per l'Azzurro che per la seconda volta in carriera - dopo US Open 2019 - incrocerà le racchette col il maiorchino.

Come in semifinale agli US Open 2019: un altro remake dopo Monfils e speriamo stavolta a esito invertito. Perché a New York vinse Nadal in 3 set ( con set-point Berrettini nel primo parziale ) e perché tre anni dopo Matteo ha un altro spessore. Non è un'impresa impossibile.. Sarà un grande spettacolo.

Di fronte un Nadal non al massimo della sua carriera, reduce da un recupero lampo, ma capace di tutto grazie a una classe infinita. come ha dimostrato il match contro Shapovalov.

I match di giornata

non prima delle 4:30 italiane

Matteo BERRETTINI vs Rafael NADAL

dalle 9:30

Daniil MEDVEDEV vs Stefanos TSITSIPAS

SI COMINCIA ALLE 04:30 ITALIANE

La nostra diretta scritta comincerà alle 04:30 italiane, mentre in questo articolo troverete articoli, video e curiosità sul percorso di questi due grandissimi campioni: puntate la sveglia, ci vediamo alle 04:30...

Berrettini: "Nadal più forte del 2019, ma ora so come affrontarlo"

MONFILS BATTUTO: IL REPORT DI UN GRANDE MATCH

Matteo Berrettini batte Gael Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 di pura classe e sarà la prima storica semifinale italiana dell'Australian Open. Nel remake dei quarti degli US Open 2019, Berrettini sale 2 set a 0, subisce la rimonta del francese e risorge al quinto per volare in semifinale contro Rafael Nadal, proprio come a Flushing Meadows.

RECAP SEMIFINALI FEMMINILI

Berrettini-Nadal, l'analisi tecnica di Vinci e Lo Monaco

