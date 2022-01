L'esenzione medica concessa a Novak Djokovic continua a far discutere in Australia. Scott Morrison ha voluto dire la sua sulla vicenda: continua a far discutere in Australia. Dopo le dichiarazioni del ministro degli Interni , Karen Andrews, anche il primo ministroha voluto dire la sua sulla vicenda:

"Chiunque entri in Australia deve rispettare i requisiti di frontiera. Novak Djokovic, se non è vaccinato, dovrà fornire motivazioni accettabili e prove a sostegno. Se queste prove saranno insufficienti, non sarà trattato in modo diverso da nessun altro e tornerà a casa con il primo aereo. Ci sono stati altri casi, ce ne sono stati parecchi negli ultimi due anni in cui persone hanno avuto esenzioni e hanno fornito le prove adeguate per sostenere la loro richiesta. Quello che posso garantire è che non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic".

