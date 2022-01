Tennis

Danielle Collins-Iga Swiatek 6-4 6-1, Australian Open, gli highlights della semifinale

AUSTRALIAN OPEN- Con una prova magistrale Danielle Collins approda in finale degli Australian Open. Iga Swiatek cede in due set, 6-4 6-1. Ora l'americana giocherà per il titolo contro Ashleigh Barty. Nel primo set la polacca ha provato a rimontare, ma una Collins aggressiva è riuscita ad arginarla, per poi chiudere i giochi nel secondo set.

00:03:10, 21 minuti fa