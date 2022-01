Piove sul bagnato per Novak Djokovic. Nelle carte del ricorso per essere ammesso in Australia e giocare gli Australian Open (riportate da Agence France-Presse), i legali riferiscono che il n° 1 del mondo è risultato positivo al Covid lo scorso 16 dicembre 2021 ed è per questo che ha ottenuto l'esenzione dagli organizzatori del torneo. Facendo un salto nel passato nei profili social del tennista, però, qualcosa non torna.

Djokovic tra Covid e ricostruzioni social

Il 14 dicembre Djokovic ha presenziato alla partita di basket di Eurolega tra Stella Rossa Belgrado e Barcellona in un palazzetto stracolmo, in alcuni momenti senza mascherina e senza distanziamento. Potrebbe essersi contagiato in quell'occasione. Ecco una foto che lascia poco spazio all'interpretazione:

Novak Djokovic assiste alla partita di Eurolega tra Stella Rossa Belgrado e Barcellona Credit Foto Getty Images

Poi il 20 volte campione Slam ha partecipato il 16 dicembre alla presentazione dei francobolli a lui dedicati dalle poste serbe (il post pubblicato sull'account Instagram del giocatore riporta la data del 17 dicembre ma la storia pubblicata dalle poste della Serbia è invece del 16).

Il numero 1 al mondo potrebbe aver scoperto dunque poche ore dopo quell'evento la sua positività, non rivelata via social a differenza della prima volta, quando aveva contratto il virus durante l'Adria Cup del 2020 a Belgrado.

Le foto che stanno facendo discutere, però, sono datate 17 dicembre,ovvero un giorno dopo la riscontrata positività al virus (sempre stando alle carte fornite dai legali): Djokovic è in mezzo a tanti minorenni, e ancora senza mascherina, durante la premiazione dei migliori giovani tennisti organizzata dalla Associazione Tennis di Belgrado. La stessa associazione, tramite i suoi canali social, ha pubblicato le foto il giorno stesso. Come riferito dal debunker David Puente, secondo i metadati delle immagini, pubblicate nel sito ufficiale dell’associazione, sarebbero state scattate proprio il 17 dicembre 2021 intorno a mezzogiorno, poco tempo prima del post Facebook. Tirando le somme: o i legali di Djokovic hanno comunicato una data sbagliata della positività o il giocatore ha tenuto una condotta penalmente perseguibile.

Nadal: "Djokovic deve accettare le conseguenze delle sue decisioni"

