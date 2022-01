Rafael Nadal, , ha superato i rivali di una vita Roger Federer e Novak Djokovic salendo a 21 Slam in carriera (lo svizzero e il serbo rimangono a 20). Pochi minuti dopo il trionfo del maiorchino, il campione di Basilea ha pubblicato sui propri canali social i complimenti a Nadal. Ecco la traduzione del messaggio di Federer: Una giornata che segna un prima e un dopo nella Storia del tennis: battendo Medvedev nella finale degli Australian Open , ha superato i rivali di una vita Roger Federer e Novak Djokovic salendo a 21 Slam in carriera (lo svizzero e il serbo rimangono a 20). Pochi minuti dopo il trionfo del maiorchino, il campione di Basilea ha pubblicato sui propri canali social i complimenti a Nadal. Ecco la traduzione del messaggio di Federer:

"Che match incredibile! Al mio amico e grande rivale Rafael Nadal, faccio i miei complimenti per essere diventato il primo uomo della Storia a vincere 21 Slam. Qualche mese fa scherzavamo sul fatto che fossimo entrambi con le stampelle. La tua incredibile etica per il lavoro, la dedizione, il tuo spirito combattivo sono fonte di ispirazione per me e tantissimi altri in giro per il mondo. Sono orgoglioso di aver condiviso con te questi 18 anni. Sono sicuro che vincerai altri titoli, ma ora goditi questo".

I complimenti di Djokovic

A distanza di qualche minuto, sempre sui social, arrivano anche i complimenti di Novak Djokovic:

"Tennis eccezionale agli Australian Open, finali incredibili. Congratulazioni a Barty per la meravigliosa prestazione davanti al pubblico di casa e a Collins per il suo torneo. Congratulazioni a Rafael Nadal per il 21° Slam. Risultato straordinario. Spirito combattivo sempre impressionante che ha prevalso ancora una volta. Congratuazioni Medvedev, ha dato il massimo e ha giocato con la passione e la determinazione che ci aspettiamo sempre da lui".

