Jannik Sinner in conferenza stampa "Il mio team per il momento è composto dal coach Riccardo Piatti, dal preparatore Dalibor Sirola e dal fisioterapista Claudio Zimaglia. Ma ci sarà una nuova persona che non voglio svelare". Dopo pochi secondi, come era lecito attendersi, tra addetti ai lavori (e non solo) è partita la caccia al nome della fantomatica "nuova persona", tra ipotesi suggestive e indiscrezioni. Quale sarà il ruolo che avrà il quarto membro dello staff dell'altoatesino? Andando per esclusione probabilmente "supercoach", ovvero una figura, preferibilmente con un passato nel circuito, che possa contribuire alla crescita del giocatore in rampa di lancio, consentendogli di scalare ulteriormente la classifica. Per citare gli esempi più virtuosi: Nadal si è affidato a Carlos Moya, Federer si è fatto aiutare da Edberg e Ljubicic, mentre Djokovic in passato ha fatto ricorso a Becker e Agassi. La bomba l'ha lanciata lo stessoin conferenza stampa dopo il successo al primo turno degli Australian Open contro Sousa Dopo pochi secondi, come era lecito attendersi, tra addetti ai lavori (e non solo) è partita la caccia al nome della fantomatica "nuova persona", tra ipotesi suggestive e indiscrezioni. Quale sarà il ruolo che avrà il quarto membro dello staff dell'altoatesino? Andando per esclusione probabilmente "", ovvero una figura, preferibilmente con un passato nel circuito, che possa contribuire alla crescita del giocatore in rampa di lancio, consentendogli di scalare ulteriormente la classifica. Per citare gli esempi più virtuosi: Nadal si è affidato a Carlos Moya, Federer si è fatto aiutare da Edberg e Ljubicic, mentre Djokovic in passato ha fatto ricorso a Becker e Agassi.

E' subito Sinner-show! Formidabile rovescio lungolinea

Ad

Suggestione n° 1: John McEnroe

Australian Open Sinner-Johnson in diretta Tv e Live Streaming UN' ORA FA

La Stampa mercoledì mattina ha fatto all-in su John McEnroe: l'ex numero 1 al mondo, classe 1959, non ha mai nascosto di avere un debole per il tennista italiano. In un'intervista di due anni fa lo definì "il miglior talento visto nell’ultimo decennio" affermando che "ha il potenziale per vincere tanti Slam". Ma c'è di più: lo storico allenatore di Jannik, Riccardo Piatti, sempre un paio di anni fa, durante una diretta Facebook con l'influencer Marco Montemagno si era fatto scappare "Io e John abbiamo già lavorato insieme quando preparammo la stagione sull’erba di Milos Raonic. È un simpatizzante di Sinner e gli ho mandato un messaggio in cui gli dicevo che fra un anno avrò bisogno di lui". Di anni ne sono passati due, ma l'amicizia tra Piatti e McEnroe è davvero di lunga data, come raccontato nella biografia "Il mio tennis" scritta a quattro mani dal coach nato a Como e dal giornalista di Eurosport, Federico Ferrero. Grazie alla collaborazione comn McEnroe, Raonic raggiunse la finale di Wimbledon nel 2016 (perdendo con Murray), ad oggi suo migliore risultato Slam in carriera. A fine estate le strade della leggenda americana e del canadese si separarono: McEnroe continuò la sua carriera da opinionista e telecronista, lavoro che sta svolgendo ancora oggi. Sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni? Intanto giovedì nel Cube di Eurosport sarà ospite proprio John McEnroe: chissà ci possa confermare o smentire l'indiscrezione.

Borg-McEnroe, "il match del XX secolo": una finale da leggenda a Wimbledon 1980

Suggestione n° 2: Maria Sharapova

Anche nel caso di un'altra leggenda del tennis come Maria Sharapova il grado di separazione per Sinner è Riccardo Piatti. Il coach ha accompagnato la campionessa russa per qualche mese tra il 2019 e il 2020, proprio mentre Jannik sbocciava a Bordighera. I due atleti sono diventati col tempo grandi amici. "Maria è una grande professionista, è bello allenarsi insieme, si possono sempre imparare cose importanti da una giocatrice del suo livello" diceva l'altoatesino due anni fa. E chissà che l'amicizia con l'enfant prodige e il rapporto di fiducia con il guru del tennis italiano possa portare ad una nuova proficua collaborazione. Lo scorso novembre Sharapova, Sinner e Piatti si sono ritrovati a Parigi mentre l'azzurro era impegnato a Masters di Bercy. Ecco il post della 34enne siberiana che dopo il ritiro si è buttata nel mondo della moda, passione che ha avuto fin dalla giovane età:

Le altre suggestioni

Tra gli altri papabili, la Stampa cita l’ex n.2 svedese, Magnus Norman, e Sergi Bruguera (oggi capitano di Coppa Davis della Spagna), ma anche David Ferrer e Thomas Johansson. Tra i Mostri Sacri spuntano le ipotesi Andre Agassi, Boris Becker, Stefan Edberg e Ivan Lendl. Dato che è periodo anche per il settore calcistico, si può parlare di vero e proprio "Tennismercato". E si sa, quando ci sono di mezzo sport e business, tutto può succedere.

Sinner, esordio sul velluto con Sousa: rivivi il match in 3'

Australian Open La "pazzia" di Kyrgios contro la solidità di Medvedev: chi la spunta? 2 ORE FA