7:20 - Giudice accondiscendente con Nole

Secondo quanto riportano sia i media locali, sia le ultime notizie di ANSA e repubblica.it, il Giudice Kelly starebbe tenendo un atteggiamento accondiscendente nei confronti di Djokovic. Oltre alla possibilità di lasciare l'hotel, pare infatti che il Giudice si sia lasciato sfuggire, dopo il dibattimento, una frase emblematica:

Quel che mi lascia perplesso è che non comprendo che cos'altro quest'uomo avrebbe potuto fare.

7:10 - Djokovic lascia l'hotel

L'ultima notizia in ordine di tempo, intanto, è che il Giudice Kelly ha concesso a Nole di lasciare l'hotel in cui era stato alloggiato dopo il fermo in aeroporto a Melbourne. La decisione, comunque, è ben lontana dall'essere presa. L'udienza è stata sospesa e la decisione si attende entro la serata australiana, ma di fatto il verdetto di eventuiale espulsione è stato riiiitardato, come avevano richiesto i legali de tennista.

7:00 - Udienza iniziata in ritardo

Facciamo un breve riepilogo. Nella giornata di domenica era uscita in anticipo la risposta del Governo Australiano alla richiesta di Djokovic di poter restare in Australia. Nel frattempo, passata la notte, c'era attesa alle 10 locali (la nostra mezzanotte) per l'inizio dell'udienza online, che però è iniziata in ritardo per problemi tecnici.

Amici di Eurosport buongiorno. Oggi, lunedì 10 gennaio, è il giorno in cui si saprà se Novak Djokovic potrà restare in Australia e disputare gli Australian open oppure se sarà espulso.

