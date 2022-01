10:10 - Nel frattempo, le masse come si sono mobilitate per dare addosso a Novak Djokovic, in minima parte si stanno ora mobilitando per sostenerlo. Ci sono infatti persone che si sono piazzate sotte le finestre dell'hotel di Melbourne sventolando bandiere serbe in segno di sostegno al numero 1 del mondo, mentre altri stanno facendo un sit-in esibendo cartelli come "Abolite i centri di detenzione" e "Liberateli".

Sostenitori serbi sotto le finestre el Melbourne Park Hotel Credit Foto Getty Images

10:00 - Secondo nuove notizie, i legali di Djokovic avranno tempo fino a sabato per fornire le prove della regolatirà di Djokovic: "Il giudice Kelly vuole che gli avvocati di Djokovic presentino le prove e le richieste di esenzione entro le 14 di sabato. I rappresentanti del ministro dell'Interno devono farlo entro le 20 di domenica".

9:15 - Trova riscontri la notizia di Reuters a proposito degli accessi concessi ad altri non vaccinati con visto analogo a quello di Djokovic. The Age, che sta seguendo passo passo la vicenda, riporta che l'Australian Boarder Force sta investigando su altri due giocatori e un ufficiale di gara nelle stesse condizioni. Nel frattempo, ci sono dubbi sulla possibilità che Djokovic in questi giorni riesca ad allenarsi. All'interno dell'hotel, che è un 4 stelle superior, sembra infatti esserci una palestra, ma non un campo da tennis. In ogni caso, non si conoscono nel dettaglio le restrizioni destinate agli "ospiti coatti" della struttura.

9:10 - Nel frattempo, dall'Australia arrivano altre notizie, che questa volta sono confermate: Djokovic è stato "liberato" dall'isolamento in aeroporto ed è stato trasferito in un hotel-quarantena, il Park Hotel di Melbourne. Questo perché i suoi legali hanno inoltrato ricorso e quindi il suo caso deve essere giudicato prima di rispedirlo a casa. Al momento la data che circola è quella di lunedì mattina alle 10 locali (la mezzanotte italiana). Il ricorso sarebbe stato depositato in tribunale a tempo di record e inizialmente il giudice preposto aveva comunicato che sarebbe stato difficile restare nei tempi, ma poi si è arrivati all'accordo per data e orario, esattamente a una settimana dall'inizio del torneo, in calendario dal 17 gennaio.

9:00 - Indiscrezioni della nottata da parte di Reuters raccontavano che altri tre giocatori con l'esenzione fossero stati ammessi allo sbarco con lo stesso visto in possesso di Djokovic, mentre Nole è stato bloccato. Al momento però si è andati molto oltre.

8:45 - Facciamo un breve riepilogo dei fatti.

Giorno 1: Novak Djokovic annuncia che grazie a un'esenzione medica dal vaccino anticovid parteciperà agli Australian Open.

Giorno 2: si scatena un polverone mediatico, l'Australia insorge e nel frattempo Djokovic viene bloccato in aeroporto a Melbourne: il visto da lui richiesto non è quello per gli esenti, quindi in dogana non lo ritengono valido e non lo lasciano passare. Si susseguono notizie contraddittorie e alla fine sembra che arrivi la definitiva espulsione del serbo, costretto a tornare a casa. Ma ci sono nuovi sviluppi.

8:30 - Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata in cui seguiremo passo passo il caso sportivo e mediatico del momento, ossia la possibilità per Novak Djokovic di disputare o meno gli Australian Open.

